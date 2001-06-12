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Древнейшие баобабы Африки начали массово умирать
Баобабы считаются одними из самых долгоживущих и живучих растений Земли.
Девять из тринадцати самых древних баобабов Африки загадочным образом умерли, и многие другие деревья-долгожители сейчас находятся в критическом состоянии, причина чего пока неясна, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Мы предполагаем, что эта "эпидемия" смертей связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как мы считали раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы", — комментирует открытие Сара Вентер (Sarah Venter) из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).
По словам очевидцев, гиганты саванн часто выживают после набегов слонов, выедающих их мягкую и богатую водой сердцевину, а также ударов молний, засух и прочих природных катаклизмов.
В отличие от других деревьев, у баобаба нет годичных колец, из-за чего их возраст определить почти невозможно при помощи традиционных методов, за исключением радиоуглеродного анализа. По примерным оценкам ученых, самые толстые и большие баобабы, чей диаметр приближается к пяти метрам, прожили около двух тысяч лет.
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Как рассказывает Карл фон Реден (Karl von Reden), эколог из Института океанографии в Вудс-Хоуле (США), его команда раскрыла загадочную эпидемию смертей среди древних баобабов фактически случайно. Изначально ученые решали прямо противоположную задачу — пытались узнать секреты долгожительства и выживания этих деревьев, изучая их колонии в разных регионах Африки.
Девять из тринадцати самых древних баобабов Африки загадочным образом умерли, и многие другие деревья-долгожители сейчас находятся в критическом состоянии, причина чего пока неясна, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Мы предполагаем, что эта "эпидемия" смертей связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как мы считали раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы", — комментирует открытие Сара Вентер (Sarah Venter) из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).
По словам очевидцев, гиганты саванн часто выживают после набегов слонов, выедающих их мягкую и богатую водой сердцевину, а также ударов молний, засух и прочих природных катаклизмов.
В отличие от других деревьев, у баобаба нет годичных колец, из-за чего их возраст определить почти невозможно при помощи традиционных методов, за исключением радиоуглеродного анализа. По примерным оценкам ученых, самые толстые и большие баобабы, чей диаметр приближается к пяти метрам, прожили около двух тысяч лет.
Читайте также: Ученые обнаружили древнейшие останки человека
Как рассказывает Карл фон Реден (Karl von Reden), эколог из Института океанографии в Вудс-Хоуле (США), его команда раскрыла загадочную эпидемию смертей среди древних баобабов фактически случайно. Изначально ученые решали прямо противоположную задачу — пытались узнать секреты долгожительства и выживания этих деревьев, изучая их колонии в разных регионах Африки.
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