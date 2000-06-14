Раздел: Невероятное
Жители США замечают странные природные явления
Природные явления спровоцировали настоящую панику.
Американец сообщил о таинственных полосках синего цвета, которые якобы разрезали радугу пополам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
В США жители многих городов стали сообщать в СМИ о том, что они в последнее время замечают довольно странные природные явления. Один из американцев рассказал журналистам о том, что во время езды на своей машине по оживлённой трассе он увидел радугу, которая была таинственным образом разрезана посередине какими-то синими полосками.
Данным случаем заинтересовались уфологи, так как, по их мнению, природа данного явления имеет инопланетный характер. Стоит отметить, почти в это же время многие жители курортного американского города Мертл-Бич стали очевидцами сразу нескольких НЛО в небе. По словам обеспокоенных американцев, инопланетные корабли или необъяснимые природные явления, показавшиеся в небе, спровоцировали настоящую панику в городе, так как многие жители подумали, что началась атака пришельцев.
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Однако, некоторые опасения американцев уже поспешили опровергнуть учёные, заявив о том, что радуга нередко прерывается за счёт ровных облаков, которые вполне могут приобрести синий оттенок.
Американец сообщил о таинственных полосках синего цвета, которые якобы разрезали радугу пополам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
В США жители многих городов стали сообщать в СМИ о том, что они в последнее время замечают довольно странные природные явления. Один из американцев рассказал журналистам о том, что во время езды на своей машине по оживлённой трассе он увидел радугу, которая была таинственным образом разрезана посередине какими-то синими полосками.
Данным случаем заинтересовались уфологи, так как, по их мнению, природа данного явления имеет инопланетный характер. Стоит отметить, почти в это же время многие жители курортного американского города Мертл-Бич стали очевидцами сразу нескольких НЛО в небе. По словам обеспокоенных американцев, инопланетные корабли или необъяснимые природные явления, показавшиеся в небе, спровоцировали настоящую панику в городе, так как многие жители подумали, что началась атака пришельцев.
Читайте также: Жители Китая стали очевидцами необычного явления
Однако, некоторые опасения американцев уже поспешили опровергнуть учёные, заявив о том, что радуга нередко прерывается за счёт ровных облаков, которые вполне могут приобрести синий оттенок.
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