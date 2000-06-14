Раздел: Невероятное
В Нью-Джерси столкнулись с нашествием ядовитых речных медуз
Медузы имеют небольшие размеры, но больно жалят.
Многие заблуждаются, считая, что ядовитые медузы водятся только в морях. На самом же деле имеются виды, обитающие в пресной воде. Жители Нью-Джерси на днях как раз получили от Департамента охраны окружающей среды информацию, что речка Метедеконк кишит медузами-крестовиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
При контакте с созданиями нередко требуется госпитализация, так как яд медуз провоцирует возникновение болевого шока. Сами медузы очень малы: их размеры не превышают диаметр монеты, поэтому увидеть существ в воде практически невозможно.
Власти американского штата просят граждан не купаться в водоеме некоторое время. Стоит отметить, что медузы каждый год появляются в разных реках. Например, в прошлый раз живность регистрировали в водоеме Шрусбери (округ Монмут).
Медузы-крестовики водятся там, где достаточно много растительности, чтобы укрыться. Идентифицировать созданий можно по яркому крестообразному рисунку, который формирует их внутренние органы.
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Ужаленный человек должен обработать место уксусом, дабы нейтрализовать вонзившиеся стрекательные клетки, а затем, надев перчатки, вытащить из кожи щупальца. С посещением врача при укусах тянуть не следует.
Многие заблуждаются, считая, что ядовитые медузы водятся только в морях. На самом же деле имеются виды, обитающие в пресной воде. Жители Нью-Джерси на днях как раз получили от Департамента охраны окружающей среды информацию, что речка Метедеконк кишит медузами-крестовиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
При контакте с созданиями нередко требуется госпитализация, так как яд медуз провоцирует возникновение болевого шока. Сами медузы очень малы: их размеры не превышают диаметр монеты, поэтому увидеть существ в воде практически невозможно.
Власти американского штата просят граждан не купаться в водоеме некоторое время. Стоит отметить, что медузы каждый год появляются в разных реках. Например, в прошлый раз живность регистрировали в водоеме Шрусбери (округ Монмут).
Медузы-крестовики водятся там, где достаточно много растительности, чтобы укрыться. Идентифицировать созданий можно по яркому крестообразному рисунку, который формирует их внутренние органы.
Читайте также: Древний каменный глобус удивил ученых неизвестным материком
Ужаленный человек должен обработать место уксусом, дабы нейтрализовать вонзившиеся стрекательные клетки, а затем, надев перчатки, вытащить из кожи щупальца. С посещением врача при укусах тянуть не следует.
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