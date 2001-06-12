Раздел: Невероятное
В Африке погибла половина древнейших баобабов мира
Возраст деревьев составлял до 2500 лет.
Появилась информация о смерти пяти баобабов на территории Африки. Деревьям, которые засохли вследствие странных природных процессов, было от 1100 до 2500 лет. Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего в Африке было 13 баобабов, отличающихся внушительным возрастом. Восемь деревьев уже засохли. Примечательно, что в эту цифру вошли пять из шести самых старых деревьев.
Специалисты называют самые разнообразные причины происходящего: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и т.д. Вот только истины в этих словах мало.
В пророчестве о Конце Света, говорится, что перед апокалипсисом люди найдут Ноев Ковчег, засохнет Мамврийский дуб, а также не сойдет Благодатный огонь.
Дуб, который находится в Палестинской автономии на территории монастыря Святой Троицы, еще сто лет назад стоял зеленым. Сегодня же от него остался только столб. Ковчег могли давно найти, а Благодатный огонь, возможно, поджигают искусственно.
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Следовательно, все аномалии — это признаки грядущего Конца Света. Истина о смерти баобабов кроется гораздо глубже.
Появилась информация о смерти пяти баобабов на территории Африки. Деревьям, которые засохли вследствие странных природных процессов, было от 1100 до 2500 лет. Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего в Африке было 13 баобабов, отличающихся внушительным возрастом. Восемь деревьев уже засохли. Примечательно, что в эту цифру вошли пять из шести самых старых деревьев.
Специалисты называют самые разнообразные причины происходящего: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и т.д. Вот только истины в этих словах мало.
В пророчестве о Конце Света, говорится, что перед апокалипсисом люди найдут Ноев Ковчег, засохнет Мамврийский дуб, а также не сойдет Благодатный огонь.
Дуб, который находится в Палестинской автономии на территории монастыря Святой Троицы, еще сто лет назад стоял зеленым. Сегодня же от него остался только столб. Ковчег могли давно найти, а Благодатный огонь, возможно, поджигают искусственно.
Читайте также: В Нью-Джерси столкнулись с нашествием ядовитых речных медуз
Следовательно, все аномалии — это признаки грядущего Конца Света. Истина о смерти баобабов кроется гораздо глубже.
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