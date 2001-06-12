Раздел: Невероятное
Нападение необычного лесного зверя удалось снять на видео
Мужчина шел по лесу с собакой, когда на неё накинулось неопознанное животное.
Предлагаем вашему вниманию видеоролик, снятый еще в 2015 году, однако путь его на видеохостинг YouТube был осложнен тем, что до сих пор неизвестно, где это произошло и кто был автором данного материала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Надо подчеркнуть, что и качество видео не ахти, однако специалисты, проанализировав детали видеоролика, утверждают следующее: оператор с видеокамерой гулял в лесу и с ним была собака. В какой-то момент человека привлекло странное животное, которое показалось среди деревьев, и оператор, как каждый нормальный человек со свойственными ему любопытством и жаждой сенсации, стал снимать лесного зверя, не смотря на явную опасность такого близкого присутствия крупного хищника.
Более того, это существо темного цвета, если приглядеться, постоянно меняет свои очертания, превращаясь то в волка, то в кабана, то в коня. В конце концов этот жуткий оборотень бросается на собаку. Хозяин пытается отогнать зверя криками, но потом, видимо, понимает (слышится визг собаки, которую настиг лесной хищник), что лучше уносить ноги, бросает камеру (или нечаянно роняет ее) и… На этом запись обрывается. Дальнейшая судьба собаки и ее хозяина неизвестна.
В Сети интернет можно найти некоторые уточнения к выложенной записи, из которых можно понять, что авторов данного видеоматериала подвигло на публикацию следующее:
- во-первых, запись подлинная (проверено специалистами), хотя ее качество желает быть лучшим, но, видимо, все это снималось на простенькую мыльницу, а то и на смартфон;
- во-вторых, запись была обнаружена в лесу вместе с брошенной (потерянной) видеокамерой (смартфоном), что косвенно опять-таки подтверждает подлинность происходящих в тот момент загадочных событий в лесу;
- в-третьих, об этом видео уже сообщали (публиковали) в свое время зарубежные СМИ, хотя на видеохостинг YouТube материал так и не попал в течение этих лет. И вот авторы решили заполнить данный пробел, тем более что такие «новости» практически не имеют временных рамок – они интересны не своей свежестью, а загадочностью, необъяснимостью того, что происходит иногда в нашей жизни.
Читайте также: В Африке погибла половина древнейших баобабов мира
Итак, смотрим видео и пытаемся понять, что же случилось тогда в лесу…
Предлагаем вашему вниманию видеоролик, снятый еще в 2015 году, однако путь его на видеохостинг YouТube был осложнен тем, что до сих пор неизвестно, где это произошло и кто был автором данного материала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Надо подчеркнуть, что и качество видео не ахти, однако специалисты, проанализировав детали видеоролика, утверждают следующее: оператор с видеокамерой гулял в лесу и с ним была собака. В какой-то момент человека привлекло странное животное, которое показалось среди деревьев, и оператор, как каждый нормальный человек со свойственными ему любопытством и жаждой сенсации, стал снимать лесного зверя, не смотря на явную опасность такого близкого присутствия крупного хищника.
Более того, это существо темного цвета, если приглядеться, постоянно меняет свои очертания, превращаясь то в волка, то в кабана, то в коня. В конце концов этот жуткий оборотень бросается на собаку. Хозяин пытается отогнать зверя криками, но потом, видимо, понимает (слышится визг собаки, которую настиг лесной хищник), что лучше уносить ноги, бросает камеру (или нечаянно роняет ее) и… На этом запись обрывается. Дальнейшая судьба собаки и ее хозяина неизвестна.
В Сети интернет можно найти некоторые уточнения к выложенной записи, из которых можно понять, что авторов данного видеоматериала подвигло на публикацию следующее:
- во-первых, запись подлинная (проверено специалистами), хотя ее качество желает быть лучшим, но, видимо, все это снималось на простенькую мыльницу, а то и на смартфон;
- во-вторых, запись была обнаружена в лесу вместе с брошенной (потерянной) видеокамерой (смартфоном), что косвенно опять-таки подтверждает подлинность происходящих в тот момент загадочных событий в лесу;
- в-третьих, об этом видео уже сообщали (публиковали) в свое время зарубежные СМИ, хотя на видеохостинг YouТube материал так и не попал в течение этих лет. И вот авторы решили заполнить данный пробел, тем более что такие «новости» практически не имеют временных рамок – они интересны не своей свежестью, а загадочностью, необъяснимостью того, что происходит иногда в нашей жизни.
Читайте также: В Африке погибла половина древнейших баобабов мира
Итак, смотрим видео и пытаемся понять, что же случилось тогда в лесу…
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