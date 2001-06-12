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NASA пытается вернуть образец лунной пыли, подаренный американке
Пыль была привезена с Луны известным астронавтом Нилом Армстронгом.
Американка Лаура Мюррей Кикко из Цинциннати штата Огайо подала на прошлой неделе судебный иск против американского национального космического агентства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дело в том, что представители НАСА попытались забрать у женщины образец лунной пыли, доставшийся ей от родителей. Те в свою очередь получили столь необычный презент от знаменитого астронавта Нила Армстронга, с которым тесно дружил отец нашей героини.
Желающая во что бы то ни стало отстоять свои права Кикко рассказывает журналистам, что получила в 10-летнем возрасте от матери стеклянную колбу, в которой хранится пыль, предположительно, с естественного спутника Земли. Отец Лауры Том Мюррей был пилотом американского авиационного корпуса и хорошим другом Армстронга, с которым они вместе состояли в эксклюзивном и некогда секретном клубе «Quit Birman» для мужчин-летчиков.
Побывавший на Луне Армстронг подарил в 1970-е годы матери Кикко этот флакон, к которому приложил записку: «Лауре Энн Мюррей – всего наилучшего – Нил Армстронг – Аполлон 11». Почерковедческая экспертиза неоднократно подтверждала, что эти слова были в самом деле написаны легендарным астронавтом. Значит, в колбе действительно может с высокой вероятностью находиться пыль, доставленная американцами в 1969 году с Луны.
Загвоздка состоит в том, что, согласно американским законам, вся привезенная на Землю астронавтами НАСА пыль является собственностью правительства США. Прознав о том, что Кикко владеет столь редким артефактом, представители космического агентства начали буквально давить на женщину, настойчиво требуя вернуть им ценный образец.
Не так давно ученые НАСА, к слову, определили, что лунная пыль весьма губительно влияет на человека, убивая его клетки и даже мутируя ДНК. Таким образом, у представителей ведомства появилась новая причина требовать возвращения колбы. Дескать, находящаяся в ней пыль может быть смертельно опасна для окружающих.
Адвокат Лауры заявляет, что доказать подлинность содержимого подаренного ее родителям флакона, к счастью для истицы, невозможно: пыль, мол, может иметь как лунное, так и вполне земное происхождение. Может, Армстронг просто пошутил.
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Вскрывать колбу никто явно не станет, поэтому, пока ее содержимое находится в такой «суперпозиции», то она безопасна для окружающих, и до этих пор НАСА не может претендовать на этот предмет. Заметим напоследок, что руководство NASA пока не ответило на иск женщины. На это у него есть примерно 2 месяца.
Американка Лаура Мюррей Кикко из Цинциннати штата Огайо подала на прошлой неделе судебный иск против американского национального космического агентства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дело в том, что представители НАСА попытались забрать у женщины образец лунной пыли, доставшийся ей от родителей. Те в свою очередь получили столь необычный презент от знаменитого астронавта Нила Армстронга, с которым тесно дружил отец нашей героини.
Желающая во что бы то ни стало отстоять свои права Кикко рассказывает журналистам, что получила в 10-летнем возрасте от матери стеклянную колбу, в которой хранится пыль, предположительно, с естественного спутника Земли. Отец Лауры Том Мюррей был пилотом американского авиационного корпуса и хорошим другом Армстронга, с которым они вместе состояли в эксклюзивном и некогда секретном клубе «Quit Birman» для мужчин-летчиков.
Побывавший на Луне Армстронг подарил в 1970-е годы матери Кикко этот флакон, к которому приложил записку: «Лауре Энн Мюррей – всего наилучшего – Нил Армстронг – Аполлон 11». Почерковедческая экспертиза неоднократно подтверждала, что эти слова были в самом деле написаны легендарным астронавтом. Значит, в колбе действительно может с высокой вероятностью находиться пыль, доставленная американцами в 1969 году с Луны.
Загвоздка состоит в том, что, согласно американским законам, вся привезенная на Землю астронавтами НАСА пыль является собственностью правительства США. Прознав о том, что Кикко владеет столь редким артефактом, представители космического агентства начали буквально давить на женщину, настойчиво требуя вернуть им ценный образец.
Не так давно ученые НАСА, к слову, определили, что лунная пыль весьма губительно влияет на человека, убивая его клетки и даже мутируя ДНК. Таким образом, у представителей ведомства появилась новая причина требовать возвращения колбы. Дескать, находящаяся в ней пыль может быть смертельно опасна для окружающих.
Адвокат Лауры заявляет, что доказать подлинность содержимого подаренного ее родителям флакона, к счастью для истицы, невозможно: пыль, мол, может иметь как лунное, так и вполне земное происхождение. Может, Армстронг просто пошутил.
Читайте также: Нападение необычного лесного зверя удалось снять на видео
Вскрывать колбу никто явно не станет, поэтому, пока ее содержимое находится в такой «суперпозиции», то она безопасна для окружающих, и до этих пор НАСА не может претендовать на этот предмет. Заметим напоследок, что руководство NASA пока не ответило на иск женщины. На это у него есть примерно 2 месяца.
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