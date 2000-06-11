Астрономы впервые увидели то, как черная дыра начала разрывать звезду

В центре большинства массивных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра.



Астрофизики впервые полностью проследили за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, "пережевывает" ее останки и "выплевывает" их в космос. Фотографии и выводы ученых были опубликованы в журнале Science.



Об этом пишет



"Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически, у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных "разрывов", — заявил Мигель Перез-Торрес (Miguel Perez-Torres), астрофизик из Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).



Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.



Перез-Торрес и его коллеги уже несколько десятилетий наблюдают за тем, как сверхмассивные черные дыры в далеких от нас галактиках разрывают на части и поедают сближающиеся с ними звезды, пытаясь понять по их предсмертному световому "крику", что окружает подобные черные дыры и как они уничтожают светила.



Читайте также: Астрономы показали, как черная дыра убивает целую галактику



До настоящего времени, как отмечает ученый, его команде не удалось заставать черные дыры на первых фазах их "трапезы", когда они уже начали разрушать звезду, но еще не начали поедать ее останки и выбрасывать "объедки" в виде джетов, узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Астрофизики впервые полностью проследили за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, "пережевывает" ее останки и "выплевывает" их в космос. Фотографии и выводы ученых были опубликованы в журнале Science.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru "Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически, у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных "разрывов", — заявил Мигель Перез-Торрес (Miguel Perez-Torres), астрофизик из Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.Перез-Торрес и его коллеги уже несколько десятилетий наблюдают за тем, как сверхмассивные черные дыры в далеких от нас галактиках разрывают на части и поедают сближающиеся с ними звезды, пытаясь понять по их предсмертному световому "крику", что окружает подобные черные дыры и как они уничтожают светила.До настоящего времени, как отмечает ученый, его команде не удалось заставать черные дыры на первых фазах их "трапезы", когда они уже начали разрушать звезду, но еще не начали поедать ее останки и выбрасывать "объедки" в виде джетов, узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.



