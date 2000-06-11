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Ученые будут добывать топливо из воздуха

Ученые будут добывать топливо из воздухаУглекислый газ добывается из атмосферы путем череды химических реакций

Carbon Engineering — компания из Канады, инженеры которой предложили новую технологию. Она позволит напрямую добывать углекислый газ из атмосферы. Материалы их труда уже опубликованы в научном издании Joule, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Углекислый газ добывается из атмосферы путем череды химических реакций. Воздух планируют закачивать вентиляторами в особые охладительные башни. Далее в конструкции стартует взаимодействие с щелочным раствором.

Жидкость, заморозив, потихоньку прогревают. В результате будет выделяться углекислый газ, который можно применять, производя бензин.

Стоить подобное топливо будет дороже традиционных аналогов, однако объяснить цену продукта можно будет его "экологической чистотой".

Стоить такая добыча газа будет от 94 до 232 долларов за тонну. Carbon Engineering можно сопоставить с проектами-аналогами, добывающими из воздуха углекислый газ. Новинка примерно в 10 раз дешевле конкурирующих технологий.

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При этом заявляется, что методика не нарушит баланс углекислого газа в природе, наоборот, снизит вредные выбросы парниковых газов на 20%. В течение трёх лет инженеры хотят возвести первый завод, добывающий углекислый газ по новой методике.
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 Теги: топливо, воздух

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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