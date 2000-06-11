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Ученые зафиксировали катастрофически быстрый рост уровня моря
Уровень мирового океана опасно ускорился из-за таяния ледников Антарктиды
Таяние льда в Антарктике повлекло за собой повышение уровня моря на 7,6 миллиметров с 1992 года, при этом почти половина этого роста (три миллиметра) пришлась на последние пять лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом говорится в отчете международной группы ученых, которые изучали состояние ледникового покрова на Южном полюсе за последние десятилетия.
Исследователи проанализировали данные, которые были получены во время 24 измерений баланса ледовой массы в Антарктиде, сделанных в 1992-2017 годах – они включали в себя результаты спутниковой альтиметрии (измерения высоты), гравиметрии — определения силы тяжести для точного построения модели геоида для пересчета геодезических высот — и определение скоростей образования и таяния льда. Таким образом, полную картину состояния ледников исследователи получили на основе данных из более чем 40 научных организаций по всему миру.
Спутниковые данные показали, что до 2012 года Антарктида теряла лед со скоростью 76 миллиардов тонн в год. После этого произошло резкое увеличение скорости таяния — в три раза. В результате с 2012 по 2017 год континент начал терять по 219 миллиардов тонн льда в год, что соответствует ежегодному повышению уровня моря на 0,6 миллиметра. Запасов льда в Антарктиде хватит на поднятие вод Мирового океана на 58 метров.
Таяние льда наблюдается в Западной Антарктиде и Антарктическом полуострове, а в Восточной Антарктиде замедлилось образование ледяного покрова. Самые сильные изменения наблюдаются в Западной Антарктиде, где скорость потери льда повысилась с 53 миллиардов тонн в год до 159 миллиардов тонн в год. Там находятся крупные ледники Пайн-Айленд и Ледник Туэйтса, погружающиеся в открытый океан. Их передняя часть заметно отступила в сторону суши, что указывает на высокую скорость плавления.
Напомним, несколько лет назад в Эфиопии появилась трещина в земле длиной 60 км. По словам ученых, это может быть началом образования нового океана. Под африканским континентом находятся две тектонические плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 2 см в год, что может привести к тому, что континент разделится на две части.
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Также мы писали о том, как в сети отреагировали на низкий рейтинг Тихого океана: пользователи в шутку предположили, что это может быть следствием его попытки "украсть купальник", а также "покушения на убийство".
Таяние льда в Антарктике повлекло за собой повышение уровня моря на 7,6 миллиметров с 1992 года, при этом почти половина этого роста (три миллиметра) пришлась на последние пять лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом говорится в отчете международной группы ученых, которые изучали состояние ледникового покрова на Южном полюсе за последние десятилетия.
Исследователи проанализировали данные, которые были получены во время 24 измерений баланса ледовой массы в Антарктиде, сделанных в 1992-2017 годах – они включали в себя результаты спутниковой альтиметрии (измерения высоты), гравиметрии — определения силы тяжести для точного построения модели геоида для пересчета геодезических высот — и определение скоростей образования и таяния льда. Таким образом, полную картину состояния ледников исследователи получили на основе данных из более чем 40 научных организаций по всему миру.
Спутниковые данные показали, что до 2012 года Антарктида теряла лед со скоростью 76 миллиардов тонн в год. После этого произошло резкое увеличение скорости таяния — в три раза. В результате с 2012 по 2017 год континент начал терять по 219 миллиардов тонн льда в год, что соответствует ежегодному повышению уровня моря на 0,6 миллиметра. Запасов льда в Антарктиде хватит на поднятие вод Мирового океана на 58 метров.
Таяние льда наблюдается в Западной Антарктиде и Антарктическом полуострове, а в Восточной Антарктиде замедлилось образование ледяного покрова. Самые сильные изменения наблюдаются в Западной Антарктиде, где скорость потери льда повысилась с 53 миллиардов тонн в год до 159 миллиардов тонн в год. Там находятся крупные ледники Пайн-Айленд и Ледник Туэйтса, погружающиеся в открытый океан. Их передняя часть заметно отступила в сторону суши, что указывает на высокую скорость плавления.
Напомним, несколько лет назад в Эфиопии появилась трещина в земле длиной 60 км. По словам ученых, это может быть началом образования нового океана. Под африканским континентом находятся две тектонические плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 2 см в год, что может привести к тому, что континент разделится на две части.
Читайте также: Ученые предрекают США глобальное затопление
Также мы писали о том, как в сети отреагировали на низкий рейтинг Тихого океана: пользователи в шутку предположили, что это может быть следствием его попытки "украсть купальник", а также "покушения на убийство".
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