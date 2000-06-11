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Палеонтологи нашли древнейшую лягушку в янтаре

Палеонтологи нашли древнейшую лягушку в янтареНовое исследование показывает, что лягушки - животные, которые впервые появились около 200 миллионов лет назад.

Палеонтологи нашли в Бирме застывших в янтаре лягушек вида Electrorana limoae, который населял Землю 99 миллионов лет назад, во времена динозавров.

Четыре маленькие лягушки являются самым ранним свидетельством существования этих земноводных, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Новое исследование показывает, что лягушки - животные, которые впервые появились около 200 миллионов лет назад, - занимали влажные лесные регионы не менее 100 миллионов лет назад. Это открытие очень важно, потому что окаменелости лесных амфибий редки и потому, что ученые не были уверены, когда лягушки впервые начали появляться в тропиках.

"Лягушки являются обычными животными, с которыми можно столкнуться во влажных тропических лесах сегодня, и более трети из почти 7000 видов лягушек живут в этих влажных лесах. Но если вы маленький и живете в тропическом лесу, это также означает, что ваша вероятность попасть в летопись окаменелостей довольно низка", - сказал Дэвид К. Блэкберн, соавтор нового исследования из Музея естественной истории Флориды.

Вместе с Лида Чингом из Университета геонаук в Китае Блэкберн проанализировал четыре янтарных окаменелости, обнаруженных на месторождении в северной части Мьянмы, бывшей Бирме. Эти янтарные окаменелости также содержали следы растений, пауков, насекомых и морских моллюсков.

"Леса, в которых образовался этот янтарь, были, вероятно, влажным тропическим лесом с пресноводными реками или прудами. Мы знаем это благодаря разнообразию беспозвоночных и растений, найденных в других кусках янтаря. Во многих отношениях эта тропическая экосистема, похоже, напоминает мокрые тропические леса, которые мы имеем сегодня. Но важные аспекты жизни этой лягушки неизвестны", - говорит Блэкберн.

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Сравнительный анализ древних лягушек, получивших название Electrorana limoae, с похожими видами, живущими сегодня, показал больше сходства, чем различия. Кажется, что лягушки не слишком изменились на протяжении тысячелетий.
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 Теги: лягушка, палеонтологи

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Сегодня, 10:27 » Автор: Богдан Процив
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