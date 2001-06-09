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Раздел: Невероятное  
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В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет

В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 летУченые связывают внезапную смерть с изменением климата.

Появилась информация о смерти пяти баобабов на территории Африки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Деревьям, которые засохли вследствие странных природных процессов, было от 1100 до 2500 лет. Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата.

Всего в Африке было 13 баобабов, отличающихся внушительным возрастом. Восемь деревьев уже засохли. Примечательно, что в эту цифру вошли пять из шести самых старых деревьев.

Специалисты называют самые разнообразные причины происходящего: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и т.д. Вот только истины в этих словах мало.

В пророчестве о Конце Света, говорится, что перед апокалипсисом люди найдут Ноев Ковчег, засохнет Мамврийский дуб, а также не сойдет Благодатный огонь.

Дуб, который находится в Палестинской автономии на территории монастыря Святой Троицы, еще сто лет назад стоял зеленым. Сегодня же от него остался только столб. Ковчег могли давно найти, а Благодатный огонь, возможно, поджигают искусственно.

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Также, ранее мы писали, что неподалеку от столицы Кении Найроби образовалась гигантская трещина. Ученые предполагают, что она буквально может расколоть Африку на два отдельных континента.
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 Теги: Африка, баобабы

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Сегодня, 19:35 » Автор: Татьяна Ларина
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