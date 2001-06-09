Раздел: Невероятное
Ученые показали, как черная дыра поглощает звезду
Ученые опубликовали снимки высокого разрешения, на которых запечатлена разрываемая на части звезда.
Группа астрофизиков опубликовала снимки высокого разрешения, которые демонстрируют поглощаемую черной дырой звезду, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На фотографиях запечатлено образование струй плазмы (джетов), которое возникает при попадании вещества на горизонт событий.
Издание сообщает, что на снимке запечатлено событие приливного разрушения звезды. Оно выглядит так, будто небесное тело излучает вспышку света в тот момент, когда его разрывает на части гравитационное поле сверхмассивной черной дыры.
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В итоге одна половина массы звезды поглощается черной дырой, а другая отбрасывается прочь. Радиоизлучение, которое испускается при этом, может наблюдаться на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет.
Группа астрофизиков опубликовала снимки высокого разрешения, которые демонстрируют поглощаемую черной дырой звезду, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На фотографиях запечатлено образование струй плазмы (джетов), которое возникает при попадании вещества на горизонт событий.
Издание сообщает, что на снимке запечатлено событие приливного разрушения звезды. Оно выглядит так, будто небесное тело излучает вспышку света в тот момент, когда его разрывает на части гравитационное поле сверхмассивной черной дыры.
Читайте также: Ученые увидели, как Черная дыра "разорвала" звезду
В итоге одна половина массы звезды поглощается черной дырой, а другая отбрасывается прочь. Радиоизлучение, которое испускается при этом, может наблюдаться на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет.
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