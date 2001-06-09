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Археологи обнаружили наскальную живопись возрастом 12 тысяч лет

Археологи обнаружили наскальную живопись возрастом 12 тысяч летВ Китае археологи нашли на скалах древнейшие рисунки
Специалисты объяснили, что такая находка станет толчком к новым этапам исследования жизни людей в древние времена. Как показали результаты экспертизы, сохранились надписи благодаря необычному методу смешивания краски с клеем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

В Китае в районе гор Малый Хинган (провинция Хэйлунузян) археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет. Ученые предположили, что данная местность была обжита охотниками, ведь в качестве изображений художники выбрали именно мамонтов. Данный факт также дал экспертам основания полагать, что именно такой возраст у рисунков.

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Археологи рассказали, что в те времена рисовать на скалах можно было с помощью краски под названием охра, но без примесей длительность ее сохранения была бы не такой хорошей. Поэтому специалисты предположили, что древние жители этой местности смешали ее с клеем животного происхождения, благодаря чему рисунки до сих пор красуются на скалах.
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 Теги: археологи, наскальные рисунки

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Сегодня, 22:52 » Автор: Татьяна Ларина
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