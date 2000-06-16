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Скорость таяния ледников в Антарктиде за последние годы увеличилась в 3 раза

Скорость таяния ледников в Антарктиде за последние годы увеличилась в 3 раза Ученые предсказывают повышение уровня мирового океана из-за таяния льдов.

После новых исследований ученые пришли к выводу, что за последние пять лет скорость таяния вековых льдов увеличилась в три раза. В ближайших десятилетиях уровень Мирового океана поднимется на 25 сантиметров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Неутешительный прогноз ученых из Великобритании и США сбудется в ближайшие 50 лет. К 2070 году вода поднимется уже на метр с каждым последующем увеличением уровня. В итоге Западно-Антарктический ледниковый щит просто разрушится.

Руководитель исследовательской группы Эндрю Шепард призывает властей всех стран срочно модернизировать прибрежные города, чтобы катастрофа не коснулась их жителей.

Еще в 2012 году Антарктида теряла 76 млн тонн льда в год, сейчас же эта цифра составляет 219 млрд тонн ледяного покрова. Дополнительно ученые смоделировали ситуации, когда количество парниковых газов стабильное и когда с каждым годом оно увеличивается. В обоих случаях Антарктиду ждет крах.

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Люди могут лишь некоторое время сдерживать негативные процессы, а вот оставить их уже не получится.
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 Теги: Антарктида, ледники

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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