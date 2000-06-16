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Китай заподозрили в создании климатического оружия

Китай заподозрили в создании климатического оружия На острове Хайнань построили загадочную климатическую станцию.

В Китае приступили к возведению на острове Хайнань станции, которая, по официальным данным, призвана будет исследовать ионосферное рассеяние высокочастотных радиоволн — аналог американской программы HAARP, работающей на Аляске, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

И хотя в данном случае, как это обстоит дело и с комплексом HAARP, речь идет исключительно о научной работе, подобный ионосферный зонд, уверены многие аналитики мира, будет использоваться в первую очередь в военных целях (в качестве оружия или защиты от нападения).

Достаточно вспомнить, что американский комплекс постоянно находится в центре всевозможных скандалов, связанных с применением климатического оружия. Не исключено, что и китайский аналог займется подобными экспериментами, способными нарушить климатическое равновесие на нашей планете.

Причем, если комплекс HAARP находится в отдаленном от оживленных воздушных трасс и крупных городов районе (Аляска), то остров Хайнань – очень удобное местно для контроля движения в этом районе самолетов, кораблей и подводных лодок посредством нарушения их систем связи с помощью мощного электромагнитного излучения. Это, считают эксперты, отвечает планам руководства КНР по укреплению национальной безопасности.

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С другой стороны, на Дальнем Востоке появится еще одна станция, способная влиять на погоду в этом регионе, а значит и на всей территории планеты. И если HAARP действительно нарушает климатическое равновесие на Земле, как утверждают многие ученые, то в паре с китайским ионосферным зондом это будет, как говорится, что-то с чем-то. И поздоровится ли нам, жителям Земли, после этого, никто сказать сегодня не может…
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 Теги: Китай, климатическое оружие

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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