Раздел: Невероятное
Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца
Аномалия пока остается без объяснения ученых.
Ученые в данный момент проводят настоящие баталии, споря на тему странных пульсаций, замеченных возле светила. Пока что толком никто не может объяснить природу аномалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ниже прикреплена видеозапись, в которой демонстрируются те самые пульсации. Внешне явления напоминают круговую рябь, подобную брошенному в воду камню. Согласно теориям разных ученых, аномалия может быть следствием гравитационных волн или открытия определенного космического портала.
Другая версия, более распространенная, — волны породил огромный материнский корабль инопланетян. Пульсация образовалась, когда аппарат испустил сильнейший импульс.
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Аномалию заметили еще 12 июня, однако до сих пор нет ни малейших предположений относительно увиденного. Ждем комментарии ученых.
Ученые в данный момент проводят настоящие баталии, споря на тему странных пульсаций, замеченных возле светила. Пока что толком никто не может объяснить природу аномалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ниже прикреплена видеозапись, в которой демонстрируются те самые пульсации. Внешне явления напоминают круговую рябь, подобную брошенному в воду камню. Согласно теориям разных ученых, аномалия может быть следствием гравитационных волн или открытия определенного космического портала.
Другая версия, более распространенная, — волны породил огромный материнский корабль инопланетян. Пульсация образовалась, когда аппарат испустил сильнейший импульс.
Читайте также: В США разрабатывают космический лайнер, летающий быстрее скорости света в 10 раз
Аномалию заметили еще 12 июня, однако до сих пор нет ни малейших предположений относительно увиденного. Ждем комментарии ученых.
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