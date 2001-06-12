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Синего кита впервые видели в водах Красного моря. Видео
Красное море никогда не было обычной средой обитания для этого гигантского млекопитающего.
В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за историю наблюдений зафиксировано появление синего кита, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на «Вокруг света».
«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в сообщении Министерства экологии Египта.
Эксперты подчеркнули, что синий кит не является хищником и не нападает лодки, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.
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Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения животного.
В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за историю наблюдений зафиксировано появление синего кита, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на «Вокруг света».
«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в сообщении Министерства экологии Египта.
Эксперты подчеркнули, что синий кит не является хищником и не нападает лодки, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.
Читайте также: У берегов Мексики заметили редкого кита-альбиноса. Видео
Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения животного.
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