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Раздел: Невероятное  
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Синего кита впервые видели в водах Красного моря. Видео

Синего кита впервые видели в водах Красного моря. ВидеоКрасное море никогда не было обычной средой обитания для этого гигантского млекопитающего.

В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за историю наблюдений зафиксировано появление синего кита, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на «Вокруг света».

«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в сообщении Министерства экологии Египта.
Эксперты подчеркнули, что синий кит не является хищником и не нападает лодки, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.




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Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения животного.
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 Теги: кит, море, природа

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Сегодня, 10:20 » Автор: Ульяна Воликовская
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