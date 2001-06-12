» » Астрономы увидели, как черная дыра «крошит» звезду
Раздел: Невероятное  
0

Астрономы увидели, как черная дыра «крошит» звезду

Астрономы увидели, как черная дыра «крошит» звездуНеосторожная звезда пострадала из-за «голодной» черной дыры.

Астрономы впервые наблюдали, как черная дыра разорвала звезду, подошедшую слишком близко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.

Ученые из Испании, США и Финляндии обратили внимание, что в созвездии Индеец произошел мощный взрыв, сопровождающийся довольно яркой вспышкой. Световой всплеск был зафиксирован на расстоянии 4 млрд световых лет от Земли.

Читайте также: Астрономы увидели блуждающую черную дыру

Сначала это явление приняли за вспышку сверхновой, однако детальные расчеты показали, что для рождения сверхновой звезде не хватало массы, а яркость была невероятной. Поэтому астрономы пришли к выводу, что «голодная» черная дыра на обрывки порвала звезду на обрывки плазмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: астрономы, черная дыра, звезда

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:20 » Автор: Ульяна Воликовская
     342
     0

Похожие новости по теме

Ученые показали, как черная дыра поглощает звезду Ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

Ученые опубликовали снимки высокого разрешения, на которых запечатлена разрываемая на части звезда.

Астрономы впервые увидели то, как черная дыра начала разрывать звезду Астрономы впервые увидели то, как черная дыра начала разрывать звезду

В центре большинства массивных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра.

Ученые увидели, как Черная дыра Ученые увидели, как Черная дыра "разорвала" звезду

Ученые считают, что звезда приблизилась к Черной дыре, однако та ее не поглотила, а просто разорвала.

Астрономы увидели блуждающую черную дыру Астрономы увидели блуждающую черную дыру

Перемещающаяся черная дыра уже разорвала одну обычную звезду

Астрономы увидели, как черная дыра поглотила звезду Астрономы увидели, как черная дыра поглотила звезду

Звезда слишком близко подошла к дыре.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх