Раздел: Невероятное
Астрономы увидели, как черная дыра «крошит» звезду
Неосторожная звезда пострадала из-за «голодной» черной дыры.
Астрономы впервые наблюдали, как черная дыра разорвала звезду, подошедшую слишком близко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Ученые из Испании, США и Финляндии обратили внимание, что в созвездии Индеец произошел мощный взрыв, сопровождающийся довольно яркой вспышкой. Световой всплеск был зафиксирован на расстоянии 4 млрд световых лет от Земли.
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Сначала это явление приняли за вспышку сверхновой, однако детальные расчеты показали, что для рождения сверхновой звезде не хватало массы, а яркость была невероятной. Поэтому астрономы пришли к выводу, что «голодная» черная дыра на обрывки порвала звезду на обрывки плазмы.
Астрономы впервые наблюдали, как черная дыра разорвала звезду, подошедшую слишком близко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Ученые из Испании, США и Финляндии обратили внимание, что в созвездии Индеец произошел мощный взрыв, сопровождающийся довольно яркой вспышкой. Световой всплеск был зафиксирован на расстоянии 4 млрд световых лет от Земли.
Читайте также: Астрономы увидели блуждающую черную дыру
Сначала это явление приняли за вспышку сверхновой, однако детальные расчеты показали, что для рождения сверхновой звезде не хватало массы, а яркость была невероятной. Поэтому астрономы пришли к выводу, что «голодная» черная дыра на обрывки порвала звезду на обрывки плазмы.
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