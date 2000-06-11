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Раздел: Невероятное  
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В Израиле нашли древний амулет

В Израиле нашли древний амулетНаходка была сделана на территории парковки к югу от Храмовой горы.

Израильские археологи при раскопках в одном из самых старых районов Иерусалима обнаружили миниатюрный глиняный амулет, оберегавший владельца от сглаза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.

Амулет был изготовлен в IX или X веке нашей эры, то есть в эпоху Аббасидского халифата. На нем имеется хорошо читаемая надпись на арабском языке. Ученые перевели ее так: "Карим верит в Аллаха. Властелин миров — Аллах".

"Видимо, амулет принадлежал человеку по имени Карим, — говорит доктор Ифтах Шалеф из управления по делам древностей Израиля. — С незапамятных времен такие амулеты использовались для защиты от сглаза и злых духов".

Датировку провели в Еврейском университете Иерусалима по каллиграфии, которая оказалась типичной для третьего периода правления Аббасидов.

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Кроме того, установить возраст помог анализ слоя, в котором был найден амулет, и обнаруженных рядом артефактов — лампы и фрагментов керамики.
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 Теги: амулет, Израиль

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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