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Ученые нашли объяснение появления левшей

Ученые нашли объяснение появления левшейЛеворукость возникает намного раньше, чем головной мозг начинает контролировать движения эмбриона.

Выяснилось, что на возникновение леворукости влияет не только генетическая предрасположенность индивида, связанная с функционированием правого и левого полушария головного мозга. Новые исследования показали, что причина может заключаться в спинном мозге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Еще в конце 80 годов прошлого столетия ученые доказали, что доминанта правой или левой руки определяется еще в эмбриональном периоде развития человека. Уже на тринадцатой неделе плод демонстрирует, какая рука у него будет рабочей – палец именно этой руки обычно сосет малыш. Однако доминанта определяется еще раньше – уже на восьмой неделе.

Немецкие исследователи из Рурского университета выяснили что леворукость возникает намного раньше, чем головной мозг начинает контролировать движения эмбриона, как это происходит у взрослого homo sapiens. У плода руки начинают двигаться еще до 15 недели, когда кора головного мозга начинает подавать сигналы туловищу. Поразмыслив, эксперты нашли новое объяснение появления левшей. Они пришли к выводу, что леворукость появляется в результате активности генов спинного мозга, который формируется раньше головного.

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Исследователи проанализировали, как гены выражаются в спинном мозге в период вынашивания с восьмой по двенадцатую неделю и выяснили, что существуют значительные различия в левом и правом сегментах этого органа. Данные сегменты отвечают за движения рук и ног, и теперь специалисты подозревают, что эти различия оказывают влияние на то, какая рука будет доминантной.
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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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