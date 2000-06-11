Раздел: Невероятное
Ученые нашли объяснение появления левшей
Леворукость возникает намного раньше, чем головной мозг начинает контролировать движения эмбриона.
Выяснилось, что на возникновение леворукости влияет не только генетическая предрасположенность индивида, связанная с функционированием правого и левого полушария головного мозга. Новые исследования показали, что причина может заключаться в спинном мозге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Еще в конце 80 годов прошлого столетия ученые доказали, что доминанта правой или левой руки определяется еще в эмбриональном периоде развития человека. Уже на тринадцатой неделе плод демонстрирует, какая рука у него будет рабочей – палец именно этой руки обычно сосет малыш. Однако доминанта определяется еще раньше – уже на восьмой неделе.
Немецкие исследователи из Рурского университета выяснили что леворукость возникает намного раньше, чем головной мозг начинает контролировать движения эмбриона, как это происходит у взрослого homo sapiens. У плода руки начинают двигаться еще до 15 недели, когда кора головного мозга начинает подавать сигналы туловищу. Поразмыслив, эксперты нашли новое объяснение появления левшей. Они пришли к выводу, что леворукость появляется в результате активности генов спинного мозга, который формируется раньше головного.
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Исследователи проанализировали, как гены выражаются в спинном мозге в период вынашивания с восьмой по двенадцатую неделю и выяснили, что существуют значительные различия в левом и правом сегментах этого органа. Данные сегменты отвечают за движения рук и ног, и теперь специалисты подозревают, что эти различия оказывают влияние на то, какая рука будет доминантной.
Выяснилось, что на возникновение леворукости влияет не только генетическая предрасположенность индивида, связанная с функционированием правого и левого полушария головного мозга. Новые исследования показали, что причина может заключаться в спинном мозге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Еще в конце 80 годов прошлого столетия ученые доказали, что доминанта правой или левой руки определяется еще в эмбриональном периоде развития человека. Уже на тринадцатой неделе плод демонстрирует, какая рука у него будет рабочей – палец именно этой руки обычно сосет малыш. Однако доминанта определяется еще раньше – уже на восьмой неделе.
Немецкие исследователи из Рурского университета выяснили что леворукость возникает намного раньше, чем головной мозг начинает контролировать движения эмбриона, как это происходит у взрослого homo sapiens. У плода руки начинают двигаться еще до 15 недели, когда кора головного мозга начинает подавать сигналы туловищу. Поразмыслив, эксперты нашли новое объяснение появления левшей. Они пришли к выводу, что леворукость появляется в результате активности генов спинного мозга, который формируется раньше головного.
Читайте также: Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцев
Исследователи проанализировали, как гены выражаются в спинном мозге в период вынашивания с восьмой по двенадцатую неделю и выяснили, что существуют значительные различия в левом и правом сегментах этого органа. Данные сегменты отвечают за движения рук и ног, и теперь специалисты подозревают, что эти различия оказывают влияние на то, какая рука будет доминантной.
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