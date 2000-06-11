Раздел: Невероятное
В Южной Корее сняли передвижение необычного объекта
Пользователи Сети теряются в догадках о происхождении объекта.
Двое товарищей шли вдоль береговой линии моря Намхэ (Корея), как вдруг заметили странный объект, движущийся по морской глади, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ниже представлен ролик, которые успели сделать друзья. Через некоторое время аномалия ушла глубоко под воду.
Автор видео предполагает, что заснял огромный косяк рыбы. Пользователи сети же не стали столь категорично объяснять произошедшее. По их словам, рыба не может так быстро передвигаться. При этом стоит сразу отсечь теорию о воздушном судне, отбросившем тень: над водной гладью ничего подобного замечено не было.
Пользователи сети выдвинули несколько версий относительного увиденного.
В воде плыло чудовище, подобное Несси или карадагскому змею, который якобы водится в Черном море.
Под водой неслась на сумасшедшей скорости летающая тарелка инопланетян. Вполне возможно, что технологии гуманоидов позволяют развивать подобную скорость без ущерба аппарату.
Читайте также: Так выглядит Бог: ученые составили фоторобот
Еще один вариант — подводная лодка как земного происхождения, так и инопланетного. У пришельцев, к слову, тоже имеются субмарины.
Двое товарищей шли вдоль береговой линии моря Намхэ (Корея), как вдруг заметили странный объект, движущийся по морской глади, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ниже представлен ролик, которые успели сделать друзья. Через некоторое время аномалия ушла глубоко под воду.
Автор видео предполагает, что заснял огромный косяк рыбы. Пользователи сети же не стали столь категорично объяснять произошедшее. По их словам, рыба не может так быстро передвигаться. При этом стоит сразу отсечь теорию о воздушном судне, отбросившем тень: над водной гладью ничего подобного замечено не было.
Пользователи сети выдвинули несколько версий относительного увиденного.
В воде плыло чудовище, подобное Несси или карадагскому змею, который якобы водится в Черном море.
Под водой неслась на сумасшедшей скорости летающая тарелка инопланетян. Вполне возможно, что технологии гуманоидов позволяют развивать подобную скорость без ущерба аппарату.
Читайте также: Так выглядит Бог: ученые составили фоторобот
Еще один вариант — подводная лодка как земного происхождения, так и инопланетного. У пришельцев, к слову, тоже имеются субмарины.
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