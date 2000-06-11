Раздел: Невероятное
В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления
Частота появления странных объектов в небе продолжает увеличиваться.
В сети с каждым днем появляется всё больше рассказов о странных небесных явлениях. Примечательно, что очевидцы той или иной аномалии проживают в разных точках планеты. Даже обычные люди, далекие от уфологии, начали замечать что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Время от времени в небе появляются идеально симметричные очертания и силуэты, которые не свойственны природе. Археологи, к примеру, находят места древних поселений именно по четким геометрическим формам.
Сами по себе симметричные аномалии появиться не могут — это закон. Люди пока что тоже не научились управлять формой облаков, а вот высокоразвитые внеземные цивилизации вполне могли бы воздействовать на атмосферу.
Читайте также: Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца
Люди наблюдают в небе самые разные картины: очертания городов, странные дыры посреди густых облаков и даже полупрозрачные дискообразные объекты. Некоторые очевидцы вспоминают невидимые НЛО, которых выдали обтекаемые облака.
В сети с каждым днем появляется всё больше рассказов о странных небесных явлениях. Примечательно, что очевидцы той или иной аномалии проживают в разных точках планеты. Даже обычные люди, далекие от уфологии, начали замечать что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Время от времени в небе появляются идеально симметричные очертания и силуэты, которые не свойственны природе. Археологи, к примеру, находят места древних поселений именно по четким геометрическим формам.
Сами по себе симметричные аномалии появиться не могут — это закон. Люди пока что тоже не научились управлять формой облаков, а вот высокоразвитые внеземные цивилизации вполне могли бы воздействовать на атмосферу.
Читайте также: Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца
Люди наблюдают в небе самые разные картины: очертания городов, странные дыры посреди густых облаков и даже полупрозрачные дискообразные объекты. Некоторые очевидцы вспоминают невидимые НЛО, которых выдали обтекаемые облака.
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