В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления

Частота появления странных объектов в небе продолжает увеличиваться.



В сети с каждым днем появляется всё больше рассказов о странных небесных явлениях. Примечательно, что очевидцы той или иной аномалии проживают в разных точках планеты. Даже обычные люди, далекие от уфологии, начали замечать что-то неладное, сообщает



Время от времени в небе появляются идеально симметричные очертания и силуэты, которые не свойственны природе. Археологи, к примеру, находят места древних поселений именно по четким геометрическим формам.



Сами по себе симметричные аномалии появиться не могут — это закон. Люди пока что тоже не научились управлять формой облаков, а вот высокоразвитые внеземные цивилизации вполне могли бы воздействовать на атмосферу.



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Люди наблюдают в небе самые разные картины: очертания городов, странные дыры посреди густых облаков и даже полупрозрачные дискообразные объекты. Некоторые очевидцы вспоминают невидимые НЛО, которых выдали обтекаемые облака.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети с каждым днем появляется всё больше рассказов о странных небесных явлениях. Примечательно, что очевидцы той или иной аномалии проживают в разных точках планеты. Даже обычные люди, далекие от уфологии, начали замечать что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Время от времени в небе появляются идеально симметричные очертания и силуэты, которые не свойственны природе. Археологи, к примеру, находят места древних поселений именно по четким геометрическим формам.Сами по себе симметричные аномалии появиться не могут — это закон. Люди пока что тоже не научились управлять формой облаков, а вот высокоразвитые внеземные цивилизации вполне могли бы воздействовать на атмосферу.Люди наблюдают в небе самые разные картины: очертания городов, странные дыры посреди густых облаков и даже полупрозрачные дискообразные объекты. Некоторые очевидцы вспоминают невидимые НЛО, которых выдали обтекаемые облака.



