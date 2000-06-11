» » В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления
Раздел: Невероятное  
0

В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления

В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления Частота появления странных объектов в небе продолжает увеличиваться.

В сети с каждым днем появляется всё больше рассказов о странных небесных явлениях. Примечательно, что очевидцы той или иной аномалии проживают в разных точках планеты. Даже обычные люди, далекие от уфологии, начали замечать что-то неладное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Время от времени в небе появляются идеально симметричные очертания и силуэты, которые не свойственны природе. Археологи, к примеру, находят места древних поселений именно по четким геометрическим формам.

Сами по себе симметричные аномалии появиться не могут — это закон. Люди пока что тоже не научились управлять формой облаков, а вот высокоразвитые внеземные цивилизации вполне могли бы воздействовать на атмосферу.

Читайте также: Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца

Люди наблюдают в небе самые разные картины: очертания городов, странные дыры посреди густых облаков и даже полупрозрачные дискообразные объекты. Некоторые очевидцы вспоминают невидимые НЛО, которых выдали обтекаемые облака.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: небо, явления

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     61
     0

Похожие новости по теме

Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца Телескоп зафиксировал необычные искривления пространства около Солнца

Аномалия пока остается без объяснения ученых.

В американском небе сняли странное природное явление В американском небе сняли странное природное явление

Необычное явление назвали заблокированной радугой.

На панорамах Google из Шотландии нашли странные объекты в небе На панорамах Google из Шотландии нашли странные объекты в небе

Открытие сделала женщина, регулярно использующая сервисы Google Maps.

В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии

Причина необычного метеорологического явления пока неизвестна.

Очевидцы засняли множество странных явлений в небе над Канадой Очевидцы засняли множество странных явлений в небе над Канадой

Появление необычных объектов зафиксировано сразу в нескольких местах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх