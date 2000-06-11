» » В Британии средь бела дня сделали фото летающей тарелки
Раздел: Невероятное  
0

В Британии средь бела дня сделали фото летающей тарелки

В Британии средь бела дня сделали фото летающей тарелки Появление НЛО зафиксировали в графстве Гэмпшир.

Английский турист, посетивший недавно деревню Берли в графстве Гэмпшир, сделал там таинственный снимок, демонстрирующий неопознанный летающий объект в форме блюдца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам очевидца, металлический НЛО, похожий на классическую «летающую тарелку», стремительно пронесся низко над деревьями, однако нашему герою удалось отчетливо запечатлеть его на камеру смартфона. Пораженный своей находкой мужчина поспешил выложить удивительный кадр в Интернет.

Британский уфолог и блогер Бен Кертис прокомментировал данный материал следующим образом:

Да, это настоящая «летающая тарелка», у меня нет никаких сомнений в этом. Как мы можем видеть, контуры неопознанного объекта размыты, однако это означает только то, что он двигался во время съемки с большой скоростью. Кроме того, некоторые аппараты «зеленых человечков» нередко окружены невидимым защитным полем, создающим подобную размытость на фото.

Но, как ни иронично, это один из наиболее четких и качественных снимков НЛО, которые я когда-либо видел. Не какая-нибудь там точка или монохромный шар в небе, а реальное воздушное судно, не оставляющее сомнений в том, что перед нами действительно нечто с другой планеты.

Пользователи Всемирной паутины согласились с британским уфологом, что снимок получился действительно отличным, очень даже впечатляющим, и он по своей значимости может посоревноваться со многими видеороликами, на которых почти ничего нельзя рассмотреть толком.

Однако некоторые юзеры при этом не согласны с Кертисом, что это непременно летающая тарелка инопланетян. Похоже, пишет они, в наш мир чаще всего прорываются «наблюдатели» или даже «туристы» из параллельных миров либо из будущего.

Читайте также: В Южной Корее сняли передвижение необычного объекта

Конечно, для нас они тоже пришельцы, и все-таки эти «наблюдатели», скорее всего, тоже земляне, отчего и не вступают с нами в контакт: наверное, на это существует определенный запрет…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, НЛО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     227
     0

Похожие новости по теме

В Южной Корее сняли передвижение необычного объекта В Южной Корее сняли передвижение необычного объекта

Пользователи Сети теряются в догадках о происхождении объекта.

Летающую тарелку в австралийском небе сняли на видео Летающую тарелку в австралийском небе сняли на видео

НЛО сняли в небольшом австралийском городе.

Приземление загадочного объекта в Канаде сняли на видео Приземление загадочного объекта в Канаде сняли на видео

НЛО напоминает парашютиста без парашюта.

Огромное НЛО сняли на видео в Австралии Огромное НЛО сняли на видео в Австралии

Летающая тарелка парила в небе среди бела дня.

На Марсе нашли еще одну «летающую тарелку» На Марсе нашли еще одну «летающую тарелку»

Дискообразный объект заметен на краю обрыва.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх