Раздел: Невероятное
В США сфотографировали призрак застреленного полицейского
Необычная сущность появилась в том доме, где погиб правоохранитель.
Житель американского города Аббевилла, штат Южная Каролина, сообщает, что ему, возможно, удалось запечатлеть на камеру призрак покойного полицейского, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам мужчины, он посетил несколько дней назад местный печально известный дом, где некогда жила семья экстремистов.
8 декабря 2003 года Артур и Рита Биксби, а также их сын Стивен открыли из своего жилища огонь по ведущим с ними переговоры правоохранителям. В результате длительной перестрелки преступники были обезврежены, однако они успели убить двух сотрудников полицейского департамента.
Американец, проходивший недавно неподалеку от этого места, несколько раз сфотографировал заброшенное одноэтажное здание. Возвращаясь с прогулки, наш герой просматривал полученные снимки и неожиданно заметил нечто странное на одном из них. Мужчина даже не сразу поверил своим глазам.
На полуразрушенной веранде дома показался загадочный дымчатый силуэт, парящий над землей и подозрительное похожий на привидение. Немного поразмыслив, автор таинственного кадра пришел к выводу, что случайно поймал в объектив своей камеры настоящего выходца с того света. Если быть точнее, он считает, что снял на фото дух одного из стражей закона, погибших здесь полтора десятилетия назад в результате столкновения с экстремистами.
Некоторые скептики во Всемирной паутине утверждают, что это наверняка никакой не призрак, а отблеск света или грязь на объективе камеры. Тем не менее, другие пользователи Сети в ответ на это замечают, что аномалия отчетливо закрывается зеленой веткой дерева, поэтому явно находится позади него.
Читайте также: В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления
В любом случае привидения частенько попадают в объективы фото- и видеокамер, отчего в данном случае призрак не мог сделать то же самое?..
Житель американского города Аббевилла, штат Южная Каролина, сообщает, что ему, возможно, удалось запечатлеть на камеру призрак покойного полицейского, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам мужчины, он посетил несколько дней назад местный печально известный дом, где некогда жила семья экстремистов.
8 декабря 2003 года Артур и Рита Биксби, а также их сын Стивен открыли из своего жилища огонь по ведущим с ними переговоры правоохранителям. В результате длительной перестрелки преступники были обезврежены, однако они успели убить двух сотрудников полицейского департамента.
Американец, проходивший недавно неподалеку от этого места, несколько раз сфотографировал заброшенное одноэтажное здание. Возвращаясь с прогулки, наш герой просматривал полученные снимки и неожиданно заметил нечто странное на одном из них. Мужчина даже не сразу поверил своим глазам.
На полуразрушенной веранде дома показался загадочный дымчатый силуэт, парящий над землей и подозрительное похожий на привидение. Немного поразмыслив, автор таинственного кадра пришел к выводу, что случайно поймал в объектив своей камеры настоящего выходца с того света. Если быть точнее, он считает, что снял на фото дух одного из стражей закона, погибших здесь полтора десятилетия назад в результате столкновения с экстремистами.
Некоторые скептики во Всемирной паутине утверждают, что это наверняка никакой не призрак, а отблеск света или грязь на объективе камеры. Тем не менее, другие пользователи Сети в ответ на это замечают, что аномалия отчетливо закрывается зеленой веткой дерева, поэтому явно находится позади него.
Читайте также: В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления
В любом случае привидения частенько попадают в объективы фото- и видеокамер, отчего в данном случае призрак не мог сделать то же самое?..
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