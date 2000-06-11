Мужчина рассказал о необычном видении во время клинической смерти

После пережитого опыта пришло понимание о существовании загробного мира.



У Чарли внезапно случился сердечный приступ, мужчина был на волосок от смерти. За время пребывания в коме, когда шансов на выживание почти не оставалось, герой истории встретил своего отца в загробном мире, сообщает



Сам мужчина рассказал, что помнит, как его забрали в больницу, однако сколько он там лежал без сознания — не знает. Это могли быть два часа или два дня. За это время Чарли успел удостовериться лично в существовании потустороннего мира.



Во время клинической смерти мужчина оказался в светлой комнате, где абсолютно вся мебель и стены были белыми. Герой истории сидел напротив двух мужчин, которые обсуждали какую-то тему. Один человек испугал Чарли, так как показался могущественным и всевластным.



В комнате также находился и третий мужчина: он сидел в кресле и был похож на отца Чарли. Мужчина не помнит, о чем говорили люди и его отец, однако в конце диалога один человек сказал, что всё будет хорошо.



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В один момент Чарли пришел в себя. С тех пор он искренне верит, что земная жизнь — это лишь начало пути. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У Чарли внезапно случился сердечный приступ, мужчина был на волосок от смерти. За время пребывания в коме, когда шансов на выживание почти не оставалось, герой истории встретил своего отца в загробном мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Сам мужчина рассказал, что помнит, как его забрали в больницу, однако сколько он там лежал без сознания — не знает. Это могли быть два часа или два дня. За это время Чарли успел удостовериться лично в существовании потустороннего мира.Во время клинической смерти мужчина оказался в светлой комнате, где абсолютно вся мебель и стены были белыми. Герой истории сидел напротив двух мужчин, которые обсуждали какую-то тему. Один человек испугал Чарли, так как показался могущественным и всевластным.В комнате также находился и третий мужчина: он сидел в кресле и был похож на отца Чарли. Мужчина не помнит, о чем говорили люди и его отец, однако в конце диалога один человек сказал, что всё будет хорошо.В один момент Чарли пришел в себя. С тех пор он искренне верит, что земная жизнь — это лишь начало пути.



