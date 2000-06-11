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Умершая собака пришла к своей хозяйке в виде призрака

Умершая собака пришла к своей хозяйке в виде призрака Силуэт животного показался за окном.

44-летняя жительница канадской провинции Манитоба Мишель Крейтон говорит, что увидела силуэт своего погибшего пса на оконных шторах. Пес умер более месяца назад и силуэт действительно очень напоминает собаку породы немецкий дог, которой он являлся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные Новости.

6-летний немецкий дог по кличке Окли скончался в апреле 2018 года от неуказанной болезни и его хозяйка очень сильно переживала потерю своего любимца. Мишель всегда была большой любительницей собак, а Окли был для нее не просто собакой, но и другом, с которым она проводила все свое свободное время.

Прошло более месяца с момента смерти Окли, но Мишель так и не смогла смириться с его потерей. Но недавно вечером женщина увидела странную тень на шторах окна в гостиной и так и замерла на месте. Тень в точности походила силуэтом на пса Окли.

Женщина засняла тень на мобильный и увиденное сильно напугало ее. Но при этом она нашла утешение в том, что это показало ей, что Окли на самом деле по прежнему рядом с ней.

"Когда я увидела это, подумала, что у меня галлюцинация и мне это кажется. Но потом до меня дошло, что это слишком уж похоже на силуэт моего дога. Я по быстрому сделала снимок и потом проверила, что там за шторой. Там было пусто. А когда я убрала руку и штора снова вернулась на свое место, этой тени там уже не было, словно нечто, что там стояло, ушло. У меня мурашки побежали по коже".

После увиденного Мишель считает, что она получила "знак" от Окли, который показал ей, что он в порядке там, где он сейчас и что ей не надо так плакать по нему, потому что он все равно рядом.

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"С того дня я снова стала улыбаться и для меня теперь нет лучшего чувства. Энергия существует и я верю, что он все еще тут. Когда Окли скончался, я много дней проплакала и все в доме напоминало мне о нем. Я похоронила его на заднем дворе дома, чтобы он всегда был со мной и он действительно тут".

Умершая собака пришла к своей хозяйке в виде призрака
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 Теги: собака, призрак

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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