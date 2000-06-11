Раздел: Невероятное
Ученые запустили в космос электронную музыку
Учитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года.
Sonar Music Festival в сотрудничестве с Институтом космических исследований Каталонии и METI International запустил в космос 35 десятисекундных EDM (Electronic dance music)-композиций для связи с инопланетным разумом. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые надеются, что песни достигнут окрестностей красного карлика GJ 237, который находится в 14 световых годах от Земли, и станут примером универсального языка музыки. Треки помещены в двоичный код, который возможным обитателям звездной системы еще придется расшифровать.
Одна из планет звезды GJ 237 находится в зоне обитаемости, то есть расположена на достаточном расстоянии от своей звезды для поддержания жизни. Учитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года.
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Если в направлении Земли отправят ответный сигнал, то он вряд ли будет получен до 2042-го. В послание также включена информация о математике и науке в целом, чтобы показать некоторые достижения человечества.
Sonar Music Festival в сотрудничестве с Институтом космических исследований Каталонии и METI International запустил в космос 35 десятисекундных EDM (Electronic dance music)-композиций для связи с инопланетным разумом. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые надеются, что песни достигнут окрестностей красного карлика GJ 237, который находится в 14 световых годах от Земли, и станут примером универсального языка музыки. Треки помещены в двоичный код, который возможным обитателям звездной системы еще придется расшифровать.
Одна из планет звезды GJ 237 находится в зоне обитаемости, то есть расположена на достаточном расстоянии от своей звезды для поддержания жизни. Учитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года.
Читайте также: Ученые увидели одну из самых ярких звезд
Если в направлении Земли отправят ответный сигнал, то он вряд ли будет получен до 2042-го. В послание также включена информация о математике и науке в целом, чтобы показать некоторые достижения человечества.
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