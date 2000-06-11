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Ученые запустили в космос электронную музыку

Ученые запустили в космос электронную музыкуУчитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года.

Sonar Music Festival в сотрудничестве с Институтом космических исследований Каталонии и METI International запустил в космос 35 десятисекундных EDM (Electronic dance music)-композиций для связи с инопланетным разумом. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ученые надеются, что песни достигнут окрестностей красного карлика GJ 237, который находится в 14 световых годах от Земли, и станут примером универсального языка музыки. Треки помещены в двоичный код, который возможным обитателям звездной системы еще придется расшифровать.

Одна из планет звезды GJ 237 находится в зоне обитаемости, то есть расположена на достаточном расстоянии от своей звезды для поддержания жизни. Учитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года.

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Если в направлении Земли отправят ответный сигнал, то он вряд ли будет получен до 2042-го. В послание также включена информация о математике и науке в целом, чтобы показать некоторые достижения человечества.
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 Теги: ученые, песни, космос

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Сегодня, 13:49 » Автор: Татьяна Ларина
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