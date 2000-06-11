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Раздел: Невероятное  
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Ученые сделали неожиданное таянии льдов Антарктиды

Ученые сделали неожиданное таянии льдов АнтарктидыЛьды Антарктиды тают все быстрее

По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Это создает для планеты серьезные проблемы.

Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.

Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.

Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.

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Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.
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 Теги: ученые, Антарктида

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Сегодня, 15:19 » Автор: Татьяна Ларина
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