Раздел: Невероятное
Ученые сделали неожиданное таянии льдов Антарктиды
Льды Антарктиды тают все быстрее
По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Это создает для планеты серьезные проблемы.
Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.
Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.
Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.
Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.
Читайте также: История выживания посреди льдов Антарктиды. Фото
Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.
По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Это создает для планеты серьезные проблемы.
Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.
Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.
Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.
Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.
Читайте также: История выживания посреди льдов Антарктиды. Фото
Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.
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