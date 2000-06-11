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Ученые выяснили, когда динозавры снова появятся на Земле

Ученые выяснили, когда динозавры снова появятся на ЗемлеУченые спорят о возможности совершения манипуляциям с ДНК

По мнению группы ученых, динозавры вновь появятся на Земле. Это станет возможно благодаря манипуляциям с ДНК, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Специалисты собираются использовать кровь насекомого, добытую из древнего комара. Они обнаружили в ней профирины гемоглобина и надеются восстановить динозавров. Некоторые эксперты считают, что это невозможно, но энтузиастов остановить невозможно. Они постоянно проводят исследования.

Оптимисты убеждены, рано или поздно удастся найти древних комаров или мух, извлечь из них кровь доисторических животных, ранее обитавших на нашей планете, и восстановить динозавров. Их ДНК собираются скрестить с генами аллигаторов, пернатых и прочих представителей биологических видов. Но это произойдёт в грядущем, а пока ученые спорят о возможности совершения такого проекта.

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Напомним, ранее сообщалось, учеными из института Оксфорда недавно было проведено исследование на предмет установления факта генетических изменений динозавров по ходу их эволюции.
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 Теги: ученые, динозавры

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Сегодня, 16:39 » Автор: Татьяна Ларина
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