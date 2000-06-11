Раздел: Невероятное
Ученые раскрыли тайны вымершей коровы с мордой бульдога
Причину данного феномена ученые исследовали скелеты ниат из частных коллекций по всему миру.
Морды таких животных были приплюснутыми, но они не страдали от проблем с дыханием или приемом пищи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Коровы породы ниата были карликовыми по сравнению с другими представители вида, при этом морды животных были «сплюснутыми», как у собак-бульдогов. Последний раз ниату видели живой на территории Аргентины 180 лет назад, а окончательно карликовые коровы вымерли к началу двадцатого века. Тем не менее, все еще жив интерес ученых по всему миру к данной породе, они регулярно пытаются раскрыть тайны необычных парнокопытных.
Несмотря на похожесть ниаты и бульдогов, в отличие от собак, эти коровы не страдали от проблем с дыханием и принятием пищи. Чтобы выяснить причину данного феномена ученые исследовали скелеты ниат из частных коллекций по всему миру, пытаясь восстановить эволюционную цепочку данной породы.
Читайте также: Астрономы раскрыли тайну новой планеты
Этим вопросом занимался и Чарльз Дарвин, который выяснил, что бык ниата и корова обычного вида всегда производят на свет только телят ниата. Более поздние исследования установили, что избежать «бульдожьих» проблем с дыханием этой породе удалось благодаря тому, что укорачивание морды не затронуло дыхательные пути животных.
Морды таких животных были приплюснутыми, но они не страдали от проблем с дыханием или приемом пищи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Коровы породы ниата были карликовыми по сравнению с другими представители вида, при этом морды животных были «сплюснутыми», как у собак-бульдогов. Последний раз ниату видели живой на территории Аргентины 180 лет назад, а окончательно карликовые коровы вымерли к началу двадцатого века. Тем не менее, все еще жив интерес ученых по всему миру к данной породе, они регулярно пытаются раскрыть тайны необычных парнокопытных.
Несмотря на похожесть ниаты и бульдогов, в отличие от собак, эти коровы не страдали от проблем с дыханием и принятием пищи. Чтобы выяснить причину данного феномена ученые исследовали скелеты ниат из частных коллекций по всему миру, пытаясь восстановить эволюционную цепочку данной породы.
Читайте также: Астрономы раскрыли тайну новой планеты
Этим вопросом занимался и Чарльз Дарвин, который выяснил, что бык ниата и корова обычного вида всегда производят на свет только телят ниата. Более поздние исследования установили, что избежать «бульдожьих» проблем с дыханием этой породе удалось благодаря тому, что укорачивание морды не затронуло дыхательные пути животных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
338
0
Также советуем посмотреть
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
Оставьте свой комментарий