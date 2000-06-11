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Ученые раскрыли тайны вымершей коровы с мордой бульдога

Ученые раскрыли тайны вымершей коровы с мордой бульдогаПричину данного феномена ученые исследовали скелеты ниат из частных коллекций по всему миру.

Морды таких животных были приплюснутыми, но они не страдали от проблем с дыханием или приемом пищи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Коровы породы ниата были карликовыми по сравнению с другими представители вида, при этом морды животных были «сплюснутыми», как у собак-бульдогов. Последний раз ниату видели живой на территории Аргентины 180 лет назад, а окончательно карликовые коровы вымерли к началу двадцатого века. Тем не менее, все еще жив интерес ученых по всему миру к данной породе, они регулярно пытаются раскрыть тайны необычных парнокопытных.

Несмотря на похожесть ниаты и бульдогов, в отличие от собак, эти коровы не страдали от проблем с дыханием и принятием пищи. Чтобы выяснить причину данного феномена ученые исследовали скелеты ниат из частных коллекций по всему миру, пытаясь восстановить эволюционную цепочку данной породы.

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Этим вопросом занимался и Чарльз Дарвин, который выяснил, что бык ниата и корова обычного вида всегда производят на свет только телят ниата. Более поздние исследования установили, что избежать «бульдожьих» проблем с дыханием этой породе удалось благодаря тому, что укорачивание морды не затронуло дыхательные пути животных.
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 Теги: бульдог, Ученые, тайна

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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