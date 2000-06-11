Раздел: Невероятное
Ученые хотят вернуть к жизни доисторических животных
Несколько лет назад в одном научном журнале появилась статья об интересной находке.
На фоне новых фильмов о юрском периоде ученые размышляют на тему возвращения гигантов: реально ли воссоздать динозавров, заполучив их образцы ДНК из насекомых-кровопийц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
Как известно, древних насекомых часто находят в кусочках янтаря. Однако это вещество способно сохранять только оболочку созданий-вампиров, а не внутренности вместе с генетическим материалом. Именно по этой причине многие ученые ставят под сомнение вообще реальность задумки.
Доктор Сьюзи Мэйдмент из Музея естественной истории США, уверена, что где-то имеется насекомое с сохранившейся плазмой крови. Комары, клещи и т.д. из янтаря не подходят.
Читайте также: Ученые сделали невероятное открытие о доисторических животных
Был обнаружен комар эпохи эоцена, живший 45 млн. лет назад. Насекомое сохранилось во влажных озерных отложениях, притом важно отметить, что в тельце нашли красный пигмент. Исследования показали содержание в крови перфиринов гемоглобина.
На фоне новых фильмов о юрском периоде ученые размышляют на тему возвращения гигантов: реально ли воссоздать динозавров, заполучив их образцы ДНК из насекомых-кровопийц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
Как известно, древних насекомых часто находят в кусочках янтаря. Однако это вещество способно сохранять только оболочку созданий-вампиров, а не внутренности вместе с генетическим материалом. Именно по этой причине многие ученые ставят под сомнение вообще реальность задумки.
Доктор Сьюзи Мэйдмент из Музея естественной истории США, уверена, что где-то имеется насекомое с сохранившейся плазмой крови. Комары, клещи и т.д. из янтаря не подходят.
Читайте также: Ученые сделали невероятное открытие о доисторических животных
Был обнаружен комар эпохи эоцена, живший 45 млн. лет назад. Насекомое сохранилось во влажных озерных отложениях, притом важно отметить, что в тельце нашли красный пигмент. Исследования показали содержание в крови перфиринов гемоглобина.
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