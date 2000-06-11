» » Ученые нашли в растениях наночастицы золота
Раздел: Невероятное  
0

Ученые нашли в растениях наночастицы золота

Ученые нашли в растениях наночастицы золотаОни плохо влияют на животных.

Китайские ученые подвергли два вида растений к исследованию и открыли новые понятия о растениях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Исследователи из китайского университета подвергли исследованию китайскую крапиву и канадский мелколепестник, которые растут в одном из районов КНР. Они были удивлены, увидев в составе растения наночастицы золота. Проведя более детальное исследование, они пришли к выводу, что золотые частицы попадают в растение антропогенным путем. Такому взгляду есть два объяснения – в почве, где были собраны образцы, очень низкий уровень золота, помимо этого, неподалеку расположен гальванический цех, в работе которого используется золото.

Ученым известно, что золото могло попасть в растение тогда, когда растение само поглощает его из воздуха или воды. Большая часть ценного металла собирается вокруг цитоскелета каждого из растений. Подвергнув частицы золота исследованию, стало ясно, что они бывают двух типов: в одном типе больше золота и кислорода, а во втором – медь и хлор. Некоторые ученые считают, что эти наночастицы очень полезны для растений, так как увеличивают скорость их роста, вторые же считают, что золотые наночастицы плохо влияют на рост растений.

Читайте также: На основе золота создан самый черный материал

Ученые в дальнейшем хотят понять, как именно золото попадает в состав растения, как этот процесс контролировать. Также ученые хотят узнать, как же влияет ценный металл на растения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
     45
     0

Похожие новости по теме

Ученые придумали способ добычи золота с помощью компьютера Ученые придумали способ добычи золота с помощью компьютера

Инженеры разработали способ, который станет доступным для каждого желающего

Мечта алхимика: ученые открыли бактерию, вырабатывающую золото Мечта алхимика: ученые открыли бактерию, вырабатывающую золото

Микроорганизм «питается» медью.

Ученые сделали грандиозное открытие о растениях Ученые сделали грандиозное открытие о растениях

Австралийские ученые обнаружили у растений слух.

На основе золота создан самый черный материал На основе золота создан самый черный материал

В основу эксперты взяли наночастицы золота, которые представляют собой сферы со стрежнем.

Ученые нашли растение, которое не использует фотосинтез Ученые нашли растение, которое не использует фотосинтез

Японские специалисты нашли необыкновенный вид растений, который не применяет фотосинтез.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх