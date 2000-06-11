Раздел: Невероятное
Получены убедительные доказательства наличия воды на Луне
На Луне имеется водная активность.
В пустыне на северо-западе Африки ученые обнаружили лунный метеорит, содержащий убедительные доказательства наличия скрытых запасов воды на Луне. По мнению исследователей, изучивших метеорит, на нашем естественном спутнике ее запасов может быть даже столько, что хватит для обеспечения будущей колонии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-news.ru.
Анализируя обнаруженный метеорит, ученые из Университета Тохоку (Япония) определили наличие в его составе моганита — минерала, для формирования которого требуется вода. Исследователи отмечают, что это первый случай обнаружения данного минерала в лунной породе.
«Моганит (SiO2) широко распространен в составе малых минеральных тел кремнезема и может представляться производным кварца. На Земле он образуется в виде осадка, когда щелочная вода, в которой содержится SiO2, резко испаряется под мощным давлением», — говорит ведущий исследователь Масахиро Каяма.
«Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность», — добавляет ученый.
Долгое время ученые считали, что Луна полностью лишена воды. Возможно, для поверхности это утверждение и верно, однако в выводах некоторых исследований утверждается, что на нашем естественном спутнике все-таки имеются запасы воды — в виде льда, скрывающегося где-то под сухой лунной поверхностью.
В научной среде не утихают споры о том, где же эта вода может находиться. Некоторые исследования предполагают, что она сосредоточена вокруг полюсов спутника. В других, более свежих говорится о том, что ее запасы могут быть распределены гораздо шире. Обнаружение же моганита является первым доказательствам того, что лед на Луне, вероятнее всего, располагается где-то в средних и низких широтах спутника.
С помощью электронной микроспории ученые проанализировали химический состав 13 лунных метеоритов, все из которых были обнаружены на северо-западе Африки. После этого, с помощью микроскопии комбинационного рассеяния внутри каждого анализируемого объекта исследователи обнаружили особые минеральные структуры. Наличие моганита при этом было определено лишь в одном образце, что может говорить о том, что минерал не был сформирован уже после того, как камень достиг Земли.
«Если бы земная вода произвела моганит в лунном метеорите, то такой же моганит должен был бы присутствовать во всех имеющихся образцах метеоритов, упавших на Землю. Но этого мы не наблюдали», — говорит Каяма.
По мнению ученых, этот минерал был сформирован с помощью испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane. Эта местность знаменита тем, что на нее часто воздействует прямой солнечный свет. Если данная теория верна, то это означает, что под самой поверхностью Луны (в частности этого региона спутника) могут скрываться запасы воды, защищенные от действия прямых солнечных лучей и, как следствие, испарения.
«Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличие водного льда в лунном минерале. В самом моганите следов воды меньше, потому что моганит формируется под воздействием ее испарения. Но данное наблюдение справедливо только для поверхностных минералов. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей».
Ученые даже подсчитали, сколько приблизительно воды может содержаться в лунном грунте. Оказалось, что вода может составлять до 0,6 процента массы спутника, что, по мнению Каямы, будет вполне достаточно для того, чтобы будущие исследователи и колонизаторы Луны могли извлекать до 6 литров воды из 1 кубического метра породы. Если расчеты ученых верны, то это полностью решит вопрос о необходимости обеспечения водой будущих лунных колоний.
К сожалению, подтвердить это с помощью имеющихся образов лунных метеоритов не представляется возможным. Поэтому последнее, что было сказано, останется предположением до тех пор, пока люди не вернутся на Луну для проведения новых исследований.
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К счастью, в разработке находятся сразу несколько новых миссий. Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о двух лунных экспедициях, целью которых станет поиск источников воды и возвращение на Землю образцов лунного грунта с обратной (дальней) стороны спутника.
В пустыне на северо-западе Африки ученые обнаружили лунный метеорит, содержащий убедительные доказательства наличия скрытых запасов воды на Луне. По мнению исследователей, изучивших метеорит, на нашем естественном спутнике ее запасов может быть даже столько, что хватит для обеспечения будущей колонии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-news.ru.
Анализируя обнаруженный метеорит, ученые из Университета Тохоку (Япония) определили наличие в его составе моганита — минерала, для формирования которого требуется вода. Исследователи отмечают, что это первый случай обнаружения данного минерала в лунной породе.
«Моганит (SiO2) широко распространен в составе малых минеральных тел кремнезема и может представляться производным кварца. На Земле он образуется в виде осадка, когда щелочная вода, в которой содержится SiO2, резко испаряется под мощным давлением», — говорит ведущий исследователь Масахиро Каяма.
«Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность», — добавляет ученый.
Долгое время ученые считали, что Луна полностью лишена воды. Возможно, для поверхности это утверждение и верно, однако в выводах некоторых исследований утверждается, что на нашем естественном спутнике все-таки имеются запасы воды — в виде льда, скрывающегося где-то под сухой лунной поверхностью.
В научной среде не утихают споры о том, где же эта вода может находиться. Некоторые исследования предполагают, что она сосредоточена вокруг полюсов спутника. В других, более свежих говорится о том, что ее запасы могут быть распределены гораздо шире. Обнаружение же моганита является первым доказательствам того, что лед на Луне, вероятнее всего, располагается где-то в средних и низких широтах спутника.
С помощью электронной микроспории ученые проанализировали химический состав 13 лунных метеоритов, все из которых были обнаружены на северо-западе Африки. После этого, с помощью микроскопии комбинационного рассеяния внутри каждого анализируемого объекта исследователи обнаружили особые минеральные структуры. Наличие моганита при этом было определено лишь в одном образце, что может говорить о том, что минерал не был сформирован уже после того, как камень достиг Земли.
«Если бы земная вода произвела моганит в лунном метеорите, то такой же моганит должен был бы присутствовать во всех имеющихся образцах метеоритов, упавших на Землю. Но этого мы не наблюдали», — говорит Каяма.
По мнению ученых, этот минерал был сформирован с помощью испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane. Эта местность знаменита тем, что на нее часто воздействует прямой солнечный свет. Если данная теория верна, то это означает, что под самой поверхностью Луны (в частности этого региона спутника) могут скрываться запасы воды, защищенные от действия прямых солнечных лучей и, как следствие, испарения.
«Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличие водного льда в лунном минерале. В самом моганите следов воды меньше, потому что моганит формируется под воздействием ее испарения. Но данное наблюдение справедливо только для поверхностных минералов. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей».
Ученые даже подсчитали, сколько приблизительно воды может содержаться в лунном грунте. Оказалось, что вода может составлять до 0,6 процента массы спутника, что, по мнению Каямы, будет вполне достаточно для того, чтобы будущие исследователи и колонизаторы Луны могли извлекать до 6 литров воды из 1 кубического метра породы. Если расчеты ученых верны, то это полностью решит вопрос о необходимости обеспечения водой будущих лунных колоний.
К сожалению, подтвердить это с помощью имеющихся образов лунных метеоритов не представляется возможным. Поэтому последнее, что было сказано, останется предположением до тех пор, пока люди не вернутся на Луну для проведения новых исследований.
Читайте также: Убедительные доказательства того, что быть родителями – весело
К счастью, в разработке находятся сразу несколько новых миссий. Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о двух лунных экспедициях, целью которых станет поиск источников воды и возвращение на Землю образцов лунного грунта с обратной (дальней) стороны спутника.
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