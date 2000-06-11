Получены убедительные доказательства наличия воды на Луне

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Небольшой кусок лунной коры был выбит с ее поверхности примерно 2,67 миллиарда лет назад.

Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с "зародышем" Земли.

Вода всегда прикреплена к поверхности земного спутника.

Особенности расположения запасов воды могут рассказать о том, как именно вода появилась на спутнике Земли.