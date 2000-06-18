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Раздел: Невероятное  
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NASA хочет отправит субмарину на Титан

У Титана плотная атмосфера.

Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе. Но примечателен он не своими размерами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.

Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.

Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.

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Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность на существование примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.
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 Теги: NASA, Титан, субмарина

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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