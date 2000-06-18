Раздел: Невероятное
NASA хочет отправит субмарину на Титан
У Титана плотная атмосфера.
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе. Но примечателен он не своими размерами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.
Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.
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Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность на существование примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе. Но примечателен он не своими размерами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.
Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.
Читайте также: NASA отправит на МКС смертельно опасную бактерию
Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность на существование примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.
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