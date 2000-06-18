Раздел: Невероятное
Большой адронный коллайдер станет в десять раз мощнее
Ученые из ЦЕРН проводят модернизацию уникальной установки.
Европейская организация ядерных исследований (сокращенно — ЦЕРН) принялась за масштабное обновление адронного коллайдера для десятикратного увеличения получаемых данных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
После введения всех необходимых изменений в установке в разы увеличится количество происходящих бесконечно малых столкновений.
Ученые надеются, что обновление за счет применения высокотехнологичных магнитов поможет познать новые секреты физики. Плоды своего труда, согласно комментариям, ученые увидят уже в 2026 году. Сам коллайдер расположен недалеко от города Женева. Он безотказно работал с 2010 года, но пришло время совершенствоваться.
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За годы свой работы благодаря установке специалисты подтвердили существование субатомных частиц — бозона Хиггса. До 2012 года эксперты строили лишь догадки и различные теории по этому поводу. На обновление машины High-Luminosity LHC выделил 950 млн. долларов.
Европейская организация ядерных исследований (сокращенно — ЦЕРН) принялась за масштабное обновление адронного коллайдера для десятикратного увеличения получаемых данных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
После введения всех необходимых изменений в установке в разы увеличится количество происходящих бесконечно малых столкновений.
Ученые надеются, что обновление за счет применения высокотехнологичных магнитов поможет познать новые секреты физики. Плоды своего труда, согласно комментариям, ученые увидят уже в 2026 году. Сам коллайдер расположен недалеко от города Женева. Он безотказно работал с 2010 года, но пришло время совершенствоваться.
Читайте также: В небе по всему миру все чаще стали возникать аномальные явления
За годы свой работы благодаря установке специалисты подтвердили существование субатомных частиц — бозона Хиггса. До 2012 года эксперты строили лишь догадки и различные теории по этому поводу. На обновление машины High-Luminosity LHC выделил 950 млн. долларов.
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