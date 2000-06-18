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В облаках над Россией стали появляться необычные пустоты

В облаках над Россией стали появляться необычные пустоты

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Учеными обнаружен новый вид облаков В 2017 году ученые зарегистрировали новый вид облаков, характеризующийся словом «asperitas», что в переводе с латинского означает «шероховатый».