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Раздел: Невероятное  
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В облаках над Россией стали появляться необычные пустоты

В облаках над Россией стали появляться необычные пустоты Причина загадочного климатического явления пока неизвестна.

В науке все облака подлежат классификации метеорологами: это необходимо для того, чтобы максимально точно описать сложившуюся погодную ситуацию и затем создать максимально точный прогноз. Важно отметить, что метеорологическая организация с определенной периодичностью обновляет свой «Атлас облаков», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Существуют такие формы облаков, которые появляются очень редко и, плюс ко всему, только на конкретных территориях. Вот на днях, 15 июня, жители поселка Ропша (Россия, Ленинградская область) засняли странное облако, посередине которого была пустота.

Ученые заявили, что это не аномалия, а особенная форма небесных образований: в поле высококучевых либо перисто-кучевых облаков иногда возникают круглые либо овальные просветы с ровными краями. В центральной части «дыр» обычно виднеются тончайшие полоски падения ледяных кристаллов.

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Метеорологи именуют приведенное на фото явление «дырявыми облаками». «Пробелы» в небесах образуются, как выяснили ученые, вследствие появления ядер конденсации, которыми являются продукты сгорания горючего воздушного транспорта.
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 Теги: Россия, облака, пустоты

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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