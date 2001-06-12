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Раздел: Невероятное  
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Результаты нового исследования заставили усомниться в безопасности ГМО

Результаты нового исследования заставили усомниться в безопасности ГМО Эксперимент проводили на холерных бактериях.

С самого начала люди скептически начали относиться к продуктам питания, сделанными из генно-модифицированных организмов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Закончилось всё образованием различного рода кампаний, в которые входили также врачи-генетики. Примечательно, что вред подобных продуктов учеными не был доказан.

Люди боятся, что после употребления «новой» еды модифицированные ДНК изменят структуру их генетического материала. Специалисты были на 100% уверены, что это невозможно. Обычная пища тоже содержит ДНК животных, и почему-то мы не изменились ни внешне, ни внутренне за всё это время.

Уверенность ученых пошатнула на днях статья в журнале Nature Microbiology. В материале эксперты ставили эксперимент на холерных бактериях с целью окрашивания их структур.

Ученые в холерные вибрионы добавили зеленый флуоресцентный пигмент, а в их ДНК — красный. На удивление всем живые клетки начали заглатывать ДНК умерших бактерий.

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Следовательно, и человеческие клетки способны «впитывать» в себя чужие ДНК для эволюционирования и приспособления к новым условиям жизни.
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 Теги: ГМО, продукты, ДНК

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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