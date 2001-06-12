» » НАСА показало последствия взрыва и схождения лавины на Марсе
Раздел: Невероятное  
0

НАСА показало последствия взрыва и схождения лавины на Марсе

НАСА показало последствия взрыва и схождения лавины на Марсе Причиной катаклизмов стало падение метеорита.

Неделю назад ученые получили интересное фото марсианской горы, сделанное зондом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На снимке были замечены последствия мощного взрыва, вызванного падением гигантского объекта.

Подобные события уже происходили 10 лет назад, вот только в этот раз ситуация странная: на месте происшествия почему-то не осталось воронки.

Как позже выяснили ученые, с марсианской горы сошла лавина, которая и скрыла следы.

Читайте также: Мужчина рассказал о необычном видении во время клинической смерти

Сейчас эксперты пытаются выяснить приблизительный диаметр упавшего метеорита и другие нюансы.

НАСА показало последствия взрыва и схождения лавины на Марсе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Марс, взрыв, лавина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     560
     0

Похожие новости по теме

NASA показала выпавший на Марсе снег NASA показала выпавший на Марсе снег

На днях NASA опубликовала снимки заснеженной поверхности Марса на его северном полушарии, присланные её марсианским зондом “Mars Reconnaissance orbiter”.

Ученые NASA показали Ученые NASA показали "марсианскую зиму"

Первый день зимы на Марсе ознаменовался снегопадом.

NASA показало конец марсианской зимы NASA показало конец марсианской зимы

Ученые показали, как заканчивается зима на Марсе.

На Марсе найдены следы от гигантских цунами На Марсе найдены следы от гигантских цунами

Ученые утверждают, что цунами были вызваны падением астероидов.

На Марсе найдены древние вулканы На Марсе найдены древние вулканы

Красная планета продолжает постепенно открывать перед учеными свои бесчисленные тайны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх