Раздел: Невероятное
В Днепре нашли затопленную средневековую лодку
Длина лодки - до 20 метров, ширина - до 4 метров. Вероятно, что судно построили в XVI веке.
Участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника нашли в устье Днепра еще один средневековый корабль, который лежит на дне реки неподалеку от уже известной ранее находки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что была найдена узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров.
"Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающееся изящным косым штевнем. Нос и корма сохранились лучше", - сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.
По его словам, обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы.
Вполне вероятно, что судно построили в XVI веке.
"Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", - сказал специалист.
Ученые предполагают, что наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например, битвы запорожцев с турками.
К слову, гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы 7 июня в устье Днепра начали исследование османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из протоков.
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Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет 38 метров в длину и от пяти до шести метров в ширину.
Участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника нашли в устье Днепра еще один средневековый корабль, который лежит на дне реки неподалеку от уже известной ранее находки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что была найдена узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров.
"Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающееся изящным косым штевнем. Нос и корма сохранились лучше", - сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.
По его словам, обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы.
Вполне вероятно, что судно построили в XVI веке.
"Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", - сказал специалист.
Ученые предполагают, что наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например, битвы запорожцев с турками.
К слову, гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы 7 июня в устье Днепра начали исследование османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из протоков.
Читайте также: В облаках над Россией стали появляться необычные пустоты
Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет 38 метров в длину и от пяти до шести метров в ширину.
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