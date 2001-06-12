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В Днепре нашли затопленную средневековую лодку

В Днепре нашли затопленную средневековую лодкуДлина лодки - до 20 метров, ширина - до 4 метров. Вероятно, что судно построили в XVI веке.

Участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника нашли в устье Днепра еще один средневековый корабль, который лежит на дне реки неподалеку от уже известной ранее находки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что была найдена узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров.

"Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающееся изящным косым штевнем. Нос и корма сохранились лучше", - сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

По его словам, обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы.

Вполне вероятно, что судно построили в XVI веке.

"Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", - сказал специалист.

Ученые предполагают, что наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например, битвы запорожцев с турками.

К слову, гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы 7 июня в устье Днепра начали исследование османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из протоков.

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Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет 38 метров в длину и от пяти до шести метров в ширину.

В Днепре нашли затопленную средневековую лодку
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 Теги: лодка, археологи

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Сегодня, 09:58 » Автор: Богдан Процив
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