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Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури

Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури

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