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Раздел: Невероятное  
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Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури

Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной буриНа снимке устройство запечатлело песчаный шторм, который прошел на Красной планете неподалеку от него.

Марсоход Curiosity опубликовал селфи на фоне песчаной бури, которая прошла неподалеку от него. Снимок с Красной планеты был опубликован пользователем Flickr Шоном Дораном. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

На снимке марсоход запечатлен на фоне красных песков, при этом сзади на горизонте заметна буря.

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Марсоход Curiosity начал свою миссию на Марсе в 2012 году. Он работал параллельно с другим марсоходом - Opportunity, миссия которого стартовала в 2004 году. Однако недавно стало известно, что его задела песчаная буря и ровер застрял в песках. Его батарея практически разрядилась и вероятно, что оживить его уже не удастся.

Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури
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 Теги: марсоход, буря, селфи

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Сегодня, 11:45 » Автор: Богдан Процив
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