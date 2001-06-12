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Ученые обнаружили необычную черную дыру

Ученые обнаружили необычную черную дыруЧерная дыра излучает ультрафиолет.

Ученые сделали интересное открытие, связанное с огромной черной дырой. Так, дыра под названием квазар поглощает за сутки количество материи, сопоставимое с половиной нашего Солнца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Астроном Кристиан Вольф из австралийского университета сообщает, что стремительно растущая черная дыра сияет невероятно ярко (так, как светится наша Галактика). Когда поглощаются газы, то выделяется много тепла. Этот фактор и определяет свечение, передает hronika.info.

Черная дыра, как отметили специалисты, излучает ультрафиолет и испускает рентгеновские лучи. Если бы образование появилось в нашей Галактике, то жизнь никогда бы не зародилась по причине высокого радиационного фона.

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Масса черной дыры равняется массе двадцати миллиардам солнц, находится образование в двенадцати миллиардах световых лет от Млечного Пути.
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 Теги: Ученые, черная дыра

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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