Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили необычную черную дыру
Черная дыра излучает ультрафиолет.
Ученые сделали интересное открытие, связанное с огромной черной дырой. Так, дыра под названием квазар поглощает за сутки количество материи, сопоставимое с половиной нашего Солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Астроном Кристиан Вольф из австралийского университета сообщает, что стремительно растущая черная дыра сияет невероятно ярко (так, как светится наша Галактика). Когда поглощаются газы, то выделяется много тепла. Этот фактор и определяет свечение, передает hronika.info.
Черная дыра, как отметили специалисты, излучает ультрафиолет и испускает рентгеновские лучи. Если бы образование появилось в нашей Галактике, то жизнь никогда бы не зародилась по причине высокого радиационного фона.
Читайте также: В NASA показали очередную черную дыру на Солнце
Масса черной дыры равняется массе двадцати миллиардам солнц, находится образование в двенадцати миллиардах световых лет от Млечного Пути.
Ученые сделали интересное открытие, связанное с огромной черной дырой. Так, дыра под названием квазар поглощает за сутки количество материи, сопоставимое с половиной нашего Солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Астроном Кристиан Вольф из австралийского университета сообщает, что стремительно растущая черная дыра сияет невероятно ярко (так, как светится наша Галактика). Когда поглощаются газы, то выделяется много тепла. Этот фактор и определяет свечение, передает hronika.info.
Черная дыра, как отметили специалисты, излучает ультрафиолет и испускает рентгеновские лучи. Если бы образование появилось в нашей Галактике, то жизнь никогда бы не зародилась по причине высокого радиационного фона.
Читайте также: В NASA показали очередную черную дыру на Солнце
Масса черной дыры равняется массе двадцати миллиардам солнц, находится образование в двенадцати миллиардах световых лет от Млечного Пути.
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