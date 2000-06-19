Раздел: Невероятное
Исследователи намерены изучить тайну лох-несского чудовища
Озеро популярно у туристов.
Ученые из Университета Онтаго в Новой Зеландии заявили о том, что они намерены собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех животных, которые обитают в нем, и тем самым разгадать тайну загадочного чудовища Несси, которое, согласно легендам, живет в озере, сообщает Phys.org. Как подчеркивают исследователи, основная цель проекта - тестирование методов выделения фрагментов ДНК из окружающей среды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Вместе с тем, как заявил ведущий автор исследования Нил Геммел, ученые надеются обнаружить "ДНК монстра" в воде из озера. По мнению исследователя, в озере могут обитать животные, которых местные жители принимали за загадочное чудовище.
В ходе исследования образцы воды будут взяты из 300 точек на озере на разной глубине. Некоторые точки отбора находятся в тех местах, где совсем недавно наблюдалось "чудовище". Пробы затем будут пропущены через микрофильтры, захватывающие биополимеры. Однако из-за быстрой деградации нуклеиновых кислот в воде может быть обнаружена ДНК, возраст которой два-три дня.
Читайте также: Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»
Лох-Несс — глубокое пресноводное озеро ледникового происхождения в Шотландии. Протяженность водоема составляет 36 километров, а средняя глубина — 132 метра. Озеро популярно у туристов благодаря легенде о лох-несском чудовище, обитающем в его глубинах. По словам ученых, количество биомассы в озере недостаточно для поддержания жизни крупного животного. Согласно некоторым версиям, "чудовище" может быть стаей лососей, бревнами, волнами, а также сознательными мистификациями для поддержания туристического бизнеса.
Ученые из Университета Онтаго в Новой Зеландии заявили о том, что они намерены собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех животных, которые обитают в нем, и тем самым разгадать тайну загадочного чудовища Несси, которое, согласно легендам, живет в озере, сообщает Phys.org. Как подчеркивают исследователи, основная цель проекта - тестирование методов выделения фрагментов ДНК из окружающей среды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Вместе с тем, как заявил ведущий автор исследования Нил Геммел, ученые надеются обнаружить "ДНК монстра" в воде из озера. По мнению исследователя, в озере могут обитать животные, которых местные жители принимали за загадочное чудовище.
В ходе исследования образцы воды будут взяты из 300 точек на озере на разной глубине. Некоторые точки отбора находятся в тех местах, где совсем недавно наблюдалось "чудовище". Пробы затем будут пропущены через микрофильтры, захватывающие биополимеры. Однако из-за быстрой деградации нуклеиновых кислот в воде может быть обнаружена ДНК, возраст которой два-три дня.
Читайте также: Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»
Лох-Несс — глубокое пресноводное озеро ледникового происхождения в Шотландии. Протяженность водоема составляет 36 километров, а средняя глубина — 132 метра. Озеро популярно у туристов благодаря легенде о лох-несском чудовище, обитающем в его глубинах. По словам ученых, количество биомассы в озере недостаточно для поддержания жизни крупного животного. Согласно некоторым версиям, "чудовище" может быть стаей лососей, бревнами, волнами, а также сознательными мистификациями для поддержания туристического бизнеса.
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