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Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа

Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа Удивительное животное вымерло 60 миллионов лет назад.

Ученые опубликовали материал, на создание которого ушло достаточно много времени. Речь идет об описании гигантского змея титанбоа, который обитал в далеком прошлом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Специалисты на основе изучения останков рептилии выяснили, что змей достигал в длину двадцати метров и весил больше тонны. В настоящем мире никакое животное не смогло бы справиться с таким монстром.

Титанбоа как вид вымер 60 миллионов лет назад. Когда археологи нашли останки неизвестного существа, они поверглись в шок. Ученые даже не могли представить, что на земле водился змей таких габаритов.

Размер нижней челюсти рептилии такой же, как у четырех питонов. Следовательно, если бы титанбоа открыл пасть, то человек в полный рост спокойно бы в нее вошел.

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Из-за гигантских размеров змей не мог находиться на суше, поэтому обитал исключительно в океане. Морские жители, включая крокодилов и палеозавров, обходили существо десятой дорогой.
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 Теги: титанбоа, змей

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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