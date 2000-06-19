Раздел: Невероятное
Барака Обаму сфотографировали в костюме Сатаны
О подлинности снимка идут дискуссии.
Некоторое время назад в Инстаграме появилась фотография Барака Обамы в костюме Сатаны. Снимок, выложенный Annemarie Hope (любительницей сатанинских церквей) быстро разлетелся по Интернету. Возможно, именно эта женщина и сделала фотографию бывшего президента Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На данный момент неизвестно, фейк это или действительность. Смущает некоторых пользователей обработка фото.
Отдельно стоит учесть человека, находящегося слева на снимке. Это, скорее всего, Artur Davis – сторонник Барака Обамы на выборах 2008 года.
Поскольку в комментариях под оригинальным фото началась настоящая перепалка, создательница поста решила удалить снимок. Однако, к сожалению или к счастью, его успели сохранить пользователи Инстаграма. Сейчас новость активно обсуждается не только на зарубежных сайтах, но и на русскоязычных.
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Как отметила Annemarie Hope, снимок выкладывался без каких-либо негативных намерений. Женщина и не предполагала, что он станет объектом жестких дискуссий. На данный момент неизвестно, с какой целью Обама примерял сатанинский костюм – наряд мифологического создания Бафомета.
Некоторое время назад в Инстаграме появилась фотография Барака Обамы в костюме Сатаны. Снимок, выложенный Annemarie Hope (любительницей сатанинских церквей) быстро разлетелся по Интернету. Возможно, именно эта женщина и сделала фотографию бывшего президента Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На данный момент неизвестно, фейк это или действительность. Смущает некоторых пользователей обработка фото.
Отдельно стоит учесть человека, находящегося слева на снимке. Это, скорее всего, Artur Davis – сторонник Барака Обамы на выборах 2008 года.
Поскольку в комментариях под оригинальным фото началась настоящая перепалка, создательница поста решила удалить снимок. Однако, к сожалению или к счастью, его успели сохранить пользователи Инстаграма. Сейчас новость активно обсуждается не только на зарубежных сайтах, но и на русскоязычных.
Читайте также: Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа
Как отметила Annemarie Hope, снимок выкладывался без каких-либо негативных намерений. Женщина и не предполагала, что он станет объектом жестких дискуссий. На данный момент неизвестно, с какой целью Обама примерял сатанинский костюм – наряд мифологического создания Бафомета.
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