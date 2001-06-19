» » Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого
Раздел: Невероятное  
0

Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого

Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого Удивительный случай сняли на видео.

В сети появилось интервью с мужчиной, который, отправившись обратно в прошлое, увиделся с собой же, только молодым. Путешественник во времени заявил, что в 1982 года принял участие в интересном эксперименте по отправке людей в различные временные промежутки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На приведенном ниже видео один человек, но только в разные годы жизни – в юном возрасте и зрелом.

После встречи путешественник отметил, что на его примере доказывается истина существования человечества в огромной петле. Вариантов реальности огромное множество, и все мы просто ходим по петле.

Читайте также: Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа

Несмотря на правдоподобность ролика, нашлись люди, которые ни единого слова не восприняли всерьез. Притом стоит отметить, что таких граждан нашлось немало. Их смутили костюмы не по размеру, замазанные лица и “наигранность” на некоторых минутах. Возможно, видео и вправду постановочное.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: время, путешествие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     173
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа

Удивительное животное вымерло 60 миллионов лет назад.

Британец рассказал о своем путешествии в прошлое Британец рассказал о своем путешествии в прошлое

Мужчина утверждает, что такие путешествия реальны.

Путешественница во времени показала снимок Земли из будущего Путешественница во времени показала снимок Земли из будущего

Женщина утверждает, что она прибыла с 3800 года.

"Путешественник во времени" рассказал о будущем планеты

В сети появилось видео, где некий мужчина "из будущего" рассказывает о судьбе человечества

Путешественник рассказал, как живется украинцам в Антарктиде Путешественник рассказал, как живется украинцам в Антарктиде

Украинский путешественник Александр Марченко рассказал о том, как живут украинские участники экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх