Раздел: Невероятное
Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого
Удивительный случай сняли на видео.
В сети появилось интервью с мужчиной, который, отправившись обратно в прошлое, увиделся с собой же, только молодым. Путешественник во времени заявил, что в 1982 года принял участие в интересном эксперименте по отправке людей в различные временные промежутки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На приведенном ниже видео один человек, но только в разные годы жизни – в юном возрасте и зрелом.
После встречи путешественник отметил, что на его примере доказывается истина существования человечества в огромной петле. Вариантов реальности огромное множество, и все мы просто ходим по петле.
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Несмотря на правдоподобность ролика, нашлись люди, которые ни единого слова не восприняли всерьез. Притом стоит отметить, что таких граждан нашлось немало. Их смутили костюмы не по размеру, замазанные лица и “наигранность” на некоторых минутах. Возможно, видео и вправду постановочное.
В сети появилось интервью с мужчиной, который, отправившись обратно в прошлое, увиделся с собой же, только молодым. Путешественник во времени заявил, что в 1982 года принял участие в интересном эксперименте по отправке людей в различные временные промежутки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На приведенном ниже видео один человек, но только в разные годы жизни – в юном возрасте и зрелом.
После встречи путешественник отметил, что на его примере доказывается истина существования человечества в огромной петле. Вариантов реальности огромное множество, и все мы просто ходим по петле.
Читайте также: Ученые рассказали, каким был древний гигантский змей титанбоа
Несмотря на правдоподобность ролика, нашлись люди, которые ни единого слова не восприняли всерьез. Притом стоит отметить, что таких граждан нашлось немало. Их смутили костюмы не по размеру, замазанные лица и “наигранность” на некоторых минутах. Возможно, видео и вправду постановочное.
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