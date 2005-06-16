В Китае сняли на видео передвижение неизвестного существа по озеру

Загадочное существо, плавающее в озере Китая, попало в объектив видеокамеры.



Высокогорное озеро Канас, расположенное на севере Алтайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, славится не только своими яркими характеристиками, например, протяженностью в 25 километров и довольно большой глубиной (в некоторых местах она достигает 285 метров), великолепной природой окружающего ландшафта, но еще и тайной, которая гласит, что в пучине этого водоема до сих пор обитают драконы – что-то наподобие знаменитого Лох-Несского чудовища, сообщает



Монстр озера Канас, конечно, не столь знаменит, однако его, как и Несси, периодически видят местные жители и туристы. Например, в свое время отдыхающие сняли на видео волны высотой до одного метра, которые создавало какое-то огромное подводное животное озера Канас. Естественно, многие поверили после этого, что в этом глубоководном водоеме в самом деле обитает легендарный китайский дракон.



Правда, ученые считают, что это мог быть просто огромный таймень – рыба семейства лососевых, которая достигает 15 метров в длину и 3 тонн весом. Однако откуда такие данные, никто толком не знает, поскольку самый большой таймень, которого поймали когда-либо, был около 2 метров в длину и весил не более 80 килограммов. Причем в Канасе не ловили даже таких крупных тайменей, хотя метровые волны мог поднять только 10-15 метровый монстр, не меньше.







И вот на днях в китайском озере снова заметили и сняли на видеокамеру загадочное движение на поверхности воды. Автор этого видео Ван Синьань рассказывает:



"Это было явно какое-то огромное животное, возможно, как раз монстр этого озера. Его части постоянно показывались над водой – я их видел очень отчетливо, словно перед собой. Все это можно рассмотреть и на видео, но камера не способна передать деталей, которые замечает глаз человека. И потому я уверен на все сто, что на поверхность водоема всплыл настоящий дракон. Многие скептики хотят все это представить в виде волн и отражение бликов от них, но обратите внимание, что эти волны двигались неестественно, против основного движения воды, они явно были следствием плывущего по Канасу легендарного озерного монстра".



Однако директор Центра дикой природы Канаса Сунь Цзидан тут же заявил, что на видео всего-лишь крупное морское животное, скорее всего, тот же таймень, которых в озере достаточно много. Вот только отчего-то никто не может поймать ни одного из них достаточно большого размера (соизмеримого с монстром) на протяжении всей истории этого водоема. Еще понятно, что загадочного змея действительно практически невозможно поймать (это хоть как-то объяснимо), а вот; почему крупная рыба не идет в сети рыболовов Канаса, объяснить довольно трудно.



Читайте также: Специалисты объяснили, почему нельзя убивать домашних пауков



Впрочем, смотрите видеоматериал и судите сами, хотя стоит при этом прислушаться и к здравому суждению китайского оператора, снявшего этот видеосюжет: человеческий глаз способен уловить куда больше, чем бездушный цифровой аппарат, особенно если человек в тот момент взволнован и устремлен к цели. Бывали случаи, когда в подобных ситуациях люди могли четко различать мелкие детали предмета или лица человека на расстоянии нескольких километров. Так что верить или не верить Ван Синьаню, решайте сами…



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Высокогорное озеро Канас, расположенное на севере Алтайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, славится не только своими яркими характеристиками, например, протяженностью в 25 километров и довольно большой глубиной (в некоторых местах она достигает 285 метров), великолепной природой окружающего ландшафта, но еще и тайной, которая гласит, что в пучине этого водоема до сих пор обитают драконы – что-то наподобие знаменитого Лох-Несского чудовища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Монстр озера Канас, конечно, не столь знаменит, однако его, как и Несси, периодически видят местные жители и туристы. Например, в свое время отдыхающие сняли на видео волны высотой до одного метра, которые создавало какое-то огромное подводное животное озера Канас. Естественно, многие поверили после этого, что в этом глубоководном водоеме в самом деле обитает легендарный китайский дракон.Правда, ученые считают, что это мог быть просто огромный таймень – рыба семейства лососевых, которая достигает 15 метров в длину и 3 тонн весом. Однако откуда такие данные, никто толком не знает, поскольку самый большой таймень, которого поймали когда-либо, был около 2 метров в длину и весил не более 80 килограммов. Причем в Канасе не ловили даже таких крупных тайменей, хотя метровые волны мог поднять только 10-15 метровый монстр, не меньше.И вот на днях в китайском озере снова заметили и сняли на видеокамеру загадочное движение на поверхности воды. Автор этого видео Ван Синьань рассказывает:"Это было явно какое-то огромное животное, возможно, как раз монстр этого озера. Его части постоянно показывались над водой – я их видел очень отчетливо, словно перед собой. Все это можно рассмотреть и на видео, но камера не способна передать деталей, которые замечает глаз человека. И потому я уверен на все сто, что на поверхность водоема всплыл настоящий дракон. Многие скептики хотят все это представить в виде волн и отражение бликов от них, но обратите внимание, что эти волны двигались неестественно, против основного движения воды, они явно были следствием плывущего по Канасу легендарного озерного монстра".Однако директор Центра дикой природы Канаса Сунь Цзидан тут же заявил, что на видео всего-лишь крупное морское животное, скорее всего, тот же таймень, которых в озере достаточно много. Вот только отчего-то никто не может поймать ни одного из них достаточно большого размера (соизмеримого с монстром) на протяжении всей истории этого водоема. Еще понятно, что загадочного змея действительно практически невозможно поймать (это хоть как-то объяснимо), а вот; почему крупная рыба не идет в сети рыболовов Канаса, объяснить довольно трудно.Впрочем, смотрите видеоматериал и судите сами, хотя стоит при этом прислушаться и к здравому суждению китайского оператора, снявшего этот видеосюжет: человеческий глаз способен уловить куда больше, чем бездушный цифровой аппарат, особенно если человек в тот момент взволнован и устремлен к цели. Бывали случаи, когда в подобных ситуациях люди могли четко различать мелкие детали предмета или лица человека на расстоянии нескольких километров. Так что верить или не верить Ван Синьаню, решайте сами…



