» » Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Раздел: Невероятное  
0

Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA

Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA Мужчина уверен, что от общественности скрывают правду об астероидах.

Как известно, специалисты НАСА тщательно следят за околоземным пространством для выявления потенциально опасных объектов. Ученые анализируют размеры каждого астероида, который летает в непосредственной близости к Земле. Согласно заявлению экспертов, погрешность составляет не более 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Однако астроном-любитель Натан Мирволд, работающий когда-то в компании Microsoft, уверен в фальсификации данных. Он даже написал статью по этому поводу.

Мужчина заявил, что в НАСА используют «неправильный» телескоп для обнаружения астероидов. Так, аппарат WISE предназначен для изучения далеких объектов (звезд и галактик). Вследствие этого размеры космических тел были определены неправильно (телескоп измерял свечение объектов в инфракрасном диапазоне).

Читайте также: Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого

Сперва над Мирволдом посмеивались, так как он в первом варианте работы допустил глупые ошибки. Однако сейчас с его выводами соглашаются даже некоторые специалисты из НАСА. Пока что космическое агентство отказывается признавать правоту астронома-любителя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: NASA, обман

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     781
     0

Похожие новости по теме

К Земле летит более миллиона мелких космических объектов К Земле летит более миллиона мелких космических объектов

К Земле приближается более миллиона мелких астероидов.

НАСА запустило станцию к астероиду, угрожающему Земле НАСА запустило станцию к астероиду, угрожающему Земле

Запуск миссии OSIRIS-REx состоялся в 19:05

Земле угрожают восемь астероидов Земле угрожают восемь астероидов

Потенциально опасными астероиды признали из-за их размеров и близости.

Обнаружены восемь потенциально опасных для Земли объектов Обнаружены восемь потенциально опасных для Земли объектов

NEOWISE обнаруживает крупные и темные объекты в околоземном пространстве.

NASA готовится к Армагеддону NASA готовится к Армагеддону

Ежегодно НАСА обнаруживает около 1,5 тысячи околоземных объектов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх