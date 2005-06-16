Раздел: Невероятное
Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Мужчина уверен, что от общественности скрывают правду об астероидах.
Как известно, специалисты НАСА тщательно следят за околоземным пространством для выявления потенциально опасных объектов. Ученые анализируют размеры каждого астероида, который летает в непосредственной близости к Земле. Согласно заявлению экспертов, погрешность составляет не более 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако астроном-любитель Натан Мирволд, работающий когда-то в компании Microsoft, уверен в фальсификации данных. Он даже написал статью по этому поводу.
Мужчина заявил, что в НАСА используют «неправильный» телескоп для обнаружения астероидов. Так, аппарат WISE предназначен для изучения далеких объектов (звезд и галактик). Вследствие этого размеры космических тел были определены неправильно (телескоп измерял свечение объектов в инфракрасном диапазоне).
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Сперва над Мирволдом посмеивались, так как он в первом варианте работы допустил глупые ошибки. Однако сейчас с его выводами соглашаются даже некоторые специалисты из НАСА. Пока что космическое агентство отказывается признавать правоту астронома-любителя.
Как известно, специалисты НАСА тщательно следят за околоземным пространством для выявления потенциально опасных объектов. Ученые анализируют размеры каждого астероида, который летает в непосредственной близости к Земле. Согласно заявлению экспертов, погрешность составляет не более 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако астроном-любитель Натан Мирволд, работающий когда-то в компании Microsoft, уверен в фальсификации данных. Он даже написал статью по этому поводу.
Мужчина заявил, что в НАСА используют «неправильный» телескоп для обнаружения астероидов. Так, аппарат WISE предназначен для изучения далеких объектов (звезд и галактик). Вследствие этого размеры космических тел были определены неправильно (телескоп измерял свечение объектов в инфракрасном диапазоне).
Читайте также: Путешественник во времени рассказал, как он встретил себя молодого
Сперва над Мирволдом посмеивались, так как он в первом варианте работы допустил глупые ошибки. Однако сейчас с его выводами соглашаются даже некоторые специалисты из НАСА. Пока что космическое агентство отказывается признавать правоту астронома-любителя.
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