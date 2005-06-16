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Палеогенетики впервые "воскресили" ДНК древней панды

Палеогенетики впервые "воскресили" ДНК древней пандыБольшие панды одни из редчайших животных на Земле.

Митохондриальный геном в останках древней панды указал на разнообразие и широкое распространение этих медведей в эпоху последнего оледенения.
Из останков панды, датированных возрастом 22 тысячи лет, удалось извлечь митохондриальную ДНК (мтДНК).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Ее анализ указал на целую ветвь больших панд, к настоящему времени уже вымерших и некогда обитавших на юге Китая, в провинции Гуанси. Об этом Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) и ее коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Большие панды - одни из редчайших животных на Земле: их насчитывается лишь около 2,5 тысячи. Сегодня они обитают исключительно в горах центрального Китая, в провинции Сычуань и на Тибете. Известно несколько вымерших видов и лишь один живущий; считается, что их предки отделились от своих родственников-медведей около 20 миллионов лет назад. Уникальные останки древнего представителя этого семейства найдены несколько лет назад на юге Китая, в пещере Цычжуто (Cizhutuo), наряду с останками других древних животных и людей.

Цяомэй Фу и ее соавторам удалось выделить из них мтДНК и проанализировать ее последовательность, а также сравнить ее с мтДНК других 32 вымерших и 138 современных медведей и панд. Эта работа показала, что останки относятся к отдельному, прежде неизвестному виду вымерших панд, которые отделились от современных около 180 тысяч лет назад. В их митохондриальном геноме отмечается 18 уникальных мутаций, которые затрагивают шесть генов. Возможно, они связаны с особенностями жизни в климате южных провинций Китая в период последней ледниковой эпохи, завершившейся около 10 тысяч лет назад.

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Ученые отмечают, что до сих пор о прошлом больших панд мы знали крайне мало, особенно - об их судьбе за пределами нынешнего ареала. Судя по всему, их видовой состав был намного разнообразнее, хотя неясно, как все эти вымершие виды относятся друг к другу и к ныне живущим.
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 Теги: Палеогенетики, ДНК, панда

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Сегодня, 21:39 » Автор: Едгар Букмирза
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