Раздел: Невероятное
Появились результаты экспертизы "оборотня", застреленного в США
Странное животное оказалось самкой волка Скалистых гор.
В штате Монтана (США) в середине мая 2018 года был убит зверь, которого местные жители стразу же прозвали оборотнем в силу невозможности его идентифицировать, а также из-за странного внешнего вида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Застрелил животное владелец одного ранчо близ города Дентон: хищник свободно разгуливал по территории.
Как отметил стрелок, зверь напоминал помесь разных животных: имел некоторые черты лисы, волка, собаки и койота. Среди местных жителей пошел слух, будто животное умело менять свой облик в зависимости от ситуации. Именно поэтому его и прозвали оборотнем.
Некоторые здравомыслящие люди решили всё-таки выяснить видовую принадлежность хищника. Тело животного было доставлено в штат Ашленд для детального изучения. Как выяснилось, загадочное существо — самка волка Скалистых гор. Этот хищник является одним из самых распространенных в Северной Америке.
Читайте также: Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Эксперты также добавили, что внешний вид волков одного вида может отличаться, вот только с чем это связано — неизвестно.
В штате Монтана (США) в середине мая 2018 года был убит зверь, которого местные жители стразу же прозвали оборотнем в силу невозможности его идентифицировать, а также из-за странного внешнего вида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Застрелил животное владелец одного ранчо близ города Дентон: хищник свободно разгуливал по территории.
Как отметил стрелок, зверь напоминал помесь разных животных: имел некоторые черты лисы, волка, собаки и койота. Среди местных жителей пошел слух, будто животное умело менять свой облик в зависимости от ситуации. Именно поэтому его и прозвали оборотнем.
Некоторые здравомыслящие люди решили всё-таки выяснить видовую принадлежность хищника. Тело животного было доставлено в штат Ашленд для детального изучения. Как выяснилось, загадочное существо — самка волка Скалистых гор. Этот хищник является одним из самых распространенных в Северной Америке.
Читайте также: Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Эксперты также добавили, что внешний вид волков одного вида может отличаться, вот только с чем это связано — неизвестно.
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