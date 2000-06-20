Жителей американского города шокировал черный дождь

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Необычное погодное явление произошло несколько дней назад в российском Великом Новгороде, где выпали осадки в виде хлопьев из стекловолокна. Местные жители были очень взволнованы тем, что необычные осадки покрыли территорию нескольких домов и детского сада в одном из районов города.