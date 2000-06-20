Раздел: Невероятное
Жителей американского города шокировал черный дождь
Странные осадки напоминают обычную грязь.
Жители города Келоуна, который находится на западе Канады, стали массово жаловаться на странные осадки, которые были похожи на обычную грязь. Особенно досталось автомобилистам: отмывать странную субстанцию оказалось невыносимо сложно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что грязевой дождь выпал не по всему городу, а только в некоторых точках, будто кто-то на небе поливал только определенные территории. Эксперты на данный момент никак не комментируют ситуацию, так как находятся в полном недоразумении.
Компания-перевозчик «Transport Canada» заявила, что грязь определенно не из самолетов. Уфологи приписывают странное событие деятельности инопланетян, сбое в матрице и тайным экспериментам властей.
Пользователей сети смутили заявление «экспертов». Согласно их мнению, проще всего спихнуть явление на гуманоидов. Вообще в последнее время ученые слишком часто оказываются бессильны перед теми или иными аномалиями.
Читайте также: Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Впрочем, нашлись люди, которые встали на защиту специалистов. Наука, как ни крути, не является универсальным ключом познания природы. Так, например, ученые до сих пор не могут сказать, как возникает молния.
Жители города Келоуна, который находится на западе Канады, стали массово жаловаться на странные осадки, которые были похожи на обычную грязь. Особенно досталось автомобилистам: отмывать странную субстанцию оказалось невыносимо сложно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что грязевой дождь выпал не по всему городу, а только в некоторых точках, будто кто-то на небе поливал только определенные территории. Эксперты на данный момент никак не комментируют ситуацию, так как находятся в полном недоразумении.
Компания-перевозчик «Transport Canada» заявила, что грязь определенно не из самолетов. Уфологи приписывают странное событие деятельности инопланетян, сбое в матрице и тайным экспериментам властей.
Пользователей сети смутили заявление «экспертов». Согласно их мнению, проще всего спихнуть явление на гуманоидов. Вообще в последнее время ученые слишком часто оказываются бессильны перед теми или иными аномалиями.
Читайте также: Американский астроном уверен в сокрытии правды со стороны NASA
Впрочем, нашлись люди, которые встали на защиту специалистов. Наука, как ни крути, не является универсальным ключом познания природы. Так, например, ученые до сих пор не могут сказать, как возникает молния.
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